Co-fondatore dello studio LittleBigPlanet e sviluppatore Masters of Albion non è un fan della tendenza dei giochi coglienti

Potresti definire LittleBigPlanet un gioco accogliente, a seconda di come definisci il sottogenere che può aiutarti a rilassarti dopo una giornata stressante, ma una delle menti più importanti dello studio che ha ideato Sackboy e i suoi classici istantanei - il cofondatore di Media Molecule Mark Healey - trova che i giochi coglienti possano diventare noiosi.

Parlando in un'intervista con The Game Business riguardo al suo lavoro insieme al vecchio capo Peter Molyneux per Masters of Albion, Healey ha spiegato che, pur comprendendo la tendenza dei giochi comodi durante il COVID, avrebbe voluto che alcuni fossero un po' più coinvolgenti.

"Ci sono molte persone a cui piacciono i giochi cozy - penso che siano diventati molto popolari durante il COVID, in realtà - ma io li trovo incredibilmente noiosi," disse Healey. "Capisco il loro fascino, ma penso che sarebbe molto più bello se mescolare un po' di violenza estrema, giusto per bilanciare un po' il tutto."

Masters of Albion ha due facce della medaglia, poiché è "accogliente di giorno e caos di notte", secondo Healey. Russell Shaw, un altro ex dipendente di Lionhead che ha lavorato su altri titoli prima di tornare a Lionhead, è tornato a lavorare per Molyneux con Masters of Albion, e concorda con Healey che offre un'esperienza senza pari.

"Peter spiegò che stava facendo questo gioco, che era un mix di Dungeon Keeper, Black & White e Fable. Ho fatto tutte queste cose. E io ho detto: 'deve essere io'. E lui ha accettato," ha detto Shaw. "Solo l'idea di un viaggio nostalgico per chi amava i nostri giochi precedenti, per unirli in un unico gioco a pieno titolo... mi ha colpito tantissimo."

Masters of Albion parte il 22 aprile per PC.