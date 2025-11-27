Coatsink licenzierà circa metà della sua forza lavoro a causa del "mercato del co-sviluppo impegnativo"

HQ

È già stata una giornata dura per lo sviluppo di videogiochi nel Regno Unito, dato che in precedenza avevamo riportato la notizia che Splash Damage avrebbe subito licenziamenti di massa, e questo è qualcosa che anche lo sviluppatore Coatsink deve superare.

Come confermato dalla società madre Thunderful Group, Coatsink perderà circa la metà della forza lavoro totale, corrispondendo a 50-60 ruoli, tutto a causa di "un mercato di co-sviluppo più impegnativo" e perché "l'azienda attualmente non è in grado di supportare tutti i dipendenti esistenti."

Si menziona che questi licenziamenti comporteranno riduzioni di costi di circa 10-12 milioni di SEK (circa 800.000-950.000 sterline) nella prima metà del 2026 e 25-30 milioni di SEK (circa 2 milioni di sterline - 2,4 milioni di sterline) per l'intero 2026.

L'obiettivo di questi licenziamenti sarà creare un "focus più concentrato" affinché lo studio rimanga ben posizionato per realizzare tutti i progetti di alto livello esistenti e futuri, rafforzare il valore dei partner e capitalizzare sulla sua solida pipeline commerciale per assicurarsi nuove opportunità."