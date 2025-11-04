Coca-Cola utilizza ancora una volta l'intelligenza artificiale generativa per creare la sua pubblicità natalizia

HQ

In un'epoca in cui ogni giorno si discute se l'IA generativa sarà un bene o un male per il mondo, le grandi aziende che si rifiutano di assumere veri artisti perché un computer può produrre qualcosa di "altrettanto buono", è comprensibilmente destinato a suscitare polemiche. Coca-Cola ha visto questo effetto nel 2024 e quest'anno è tornata a puntare tutto sulla genAI.

In una pubblicità che non presenta personaggi umani fino a quando Babbo Natale non appare alla fine, Coca-Cola chiarisce la sua posizione sull'intelligenza artificiale e su come intende eliminare l'approccio umano dal suo marketing, che un tempo si vantava dell'umanesimo. "L'anno scorso la gente ha criticato l'artigianato. Ma quest'anno l'artigianato è dieci volte migliore", ha detto a The Hollywood Reporter Pratik Thakar, vicepresidente globale e responsabile dell'intelligenza artificiale generativa di Coca-Cola. "Ci saranno persone che criticheranno: non possiamo rendere tutti felici al 100%. Ma se la maggior parte dei consumatori lo vede in modo positivo, vale la pena andare avanti".

"Gli odiatori su Internet sono i più rumorosi", ha detto Jason Zada, fondatore dello studio Secret Level di Los Angeles che ha realizzato l'annuncio. "Molte delle persone che si sono lamentate l'anno scorso provenivano dall'industria creativa che aveva solo paura, paura per il proprio lavoro, paura per quello che ha fatto. Ma penso che lo spot sia stato testato molto bene e che la gente media si sia davvero divertita".

"Sì, alcune parti del settore non erano contente che stessimo utilizzando un film di intelligenza artificiale generativa al 100%, ma questo fa parte del fare qualcosa di pionieristico", Thakar ha aggiunto ha detto. "Il genio è uscito dalla bottiglia e non lo rimetterai dentro".

L'annuncio è stato pubblicato qui sotto tramite DiscussingFilm per farveli vedere. Facci sapere se stai ancora pensando di comprare al mondo una coca cola dopo questa.

