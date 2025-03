Coco 2 annunciato da Pixar, in uscita nel 2029

Di punto in bianco, la Pixar ha annunciato il prossimo sequel della sua lista di film. E sarà l'amatissimo Coco, il film musicale premio Oscar del 2017 sul Giorno dei Morti messicano. Intitolato Coco 2, il film è stato annunciato attraverso i social media della Pixar, confermando una data di uscita per il 2029. L'annuncio è arrivato nell'ambito dell'assemblea degli azionisti della società.

Sappiamo che i registi originali Lee Unkrich e Adrian Molina torneranno, con Mark Nielsen alla produzione. Bob Iger, CEO della Disney, ha dichiarato che "Anche se il film è solo nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà pieno di umorismo, cuore e avventura" (via Variety).

Coco 2 si unisce all'elenco dei film in uscita per Pixar, che attualmente include due film originali (il tanto ritardato Elio, finalmente in uscita a giugno, che ha ricevuto un trailer questa settimana) e Hopper a marzo 2026. Sarà seguito da Toy Story 5 nel giugno 2026, Gli Incredibili 3 in una data sconosciuta e Coco 2 nel 2029.