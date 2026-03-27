Coco Gauff, che affronterà Sabalenka alla finale del Miami Open, prova ancora la "sindrome dell'impostore"

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Coco Gauff e Aryna Sabalenka si affronteranno nella finale del Miami Open sabato, la prima volta per Gauff e la seconda finale consecutiva per Sabalenka, che ha vinto l'anno scorso battendo Jessica Pegula. Gauff, quarta al mondo e vincitrice di due Grand Slam, ha detto che a volte ha avuto la "sindrome dell'impostore" prima della sua semifinale.

Gauff si è aperto alla stampa a Miami. "Anche quando parlano dei miei successi quando salgo o durante il riscaldamento, non mi sembra io e penso: 'Oh, in realtà, hai una bella carriera'. Ma a volte non sembra così. ⁠

Quando lavori su alcune cose, e soprattutto con il mio servizio, sembra proprio che non dovrei essere dove sono. Ma il tennis non mente, la palla non mente, quindi devo solo credere in mestesso", ha detto il ventiduenne americano, tramite Reuters.

Gauff ha poi battuto Karolína Muchová 6-1, 6-1, e successivamente Sabalenka ha sconfitto Rybakina 6-4, 6-3, una vittoria più netta rispetto alla finale di Indian Wells della "roulette russa " all'inizio di questo mese.