Coco Gauff sconfigge la sua amica Jessica Pegula a Wuhan e ottiene una spinta di fiducia per le finali WTA

La giocatrice americana Coco Gauff ha sconfitto la sua connazionale e amica Jessica Pegula 6-4, 7-5 al Wuhan Open, un WTA 1.000, e ha ricevuto una sferzata di fiducia dopo una stagione irregolare, iniziata alla grande con la vittoria al Roland Garros a giugno, ma seguita da una serie di sconfitte, tra cui un'eliminazione al quarto turno dagli US Open da parte di Naomi Osaka. La 21enne aggiunge il suo undicesimo titolo WTA in singolare, poco prima della sua difesa del titolo alle WTA Finals di Ryadh a novembre, e aggiunge una percentuale di vittorie di 9-0 nelle finali sul cemento.

"Questo mi dà sicuramente molta più fiducia in vista delle finali WTA, dopo come è andata la parte centrale della stagione per me, soprattutto a New York. Mi dà molta fiducia cercare di difendere quel titolo", ha detto Gauff dopo la partita (via Reuters). "Ovviamente, vincendolo l'anno scorso, so quanto sia difficile da fare, quindi ho intenzione di affrontarlo partita per partita e spero di poter finire con il trofeo".

Gauff ha anche commentato cosa significhi giocare contro la sua amica Jessica Pegula, con cui ha conquistato il titolo di doppio del Miamo Open nel 2023, per la prima volta in una finale. Gauff ha detto che Pegula è stata una delle prime "ad essere gentile con me e ad accogliermi a braccia aperte" quando si è unita al tour.

Questo è il secondo titolo per Gauff quest'anno, attualmente numero 3 del mondo nella classifica WTA.