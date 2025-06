Coco Gauff vince il Roland Garros per la prima volta: Sabalenka dovrà aspettare un altro anno

HQ

Dato il suo status di numero 1 del mondo del tennis, e sconfiggendo sulla sua strada la quattro volte campionessa Iga Swiatek, molti si aspettavano che Aryna Sabalenka fosse la favorita per il titolo del Roland Garros di singolare femminile. Ma Coco Gauff ha rimontato e l'ha sconfitta al Philippe Chatrier, 6-7(5), 6-2, 6-4. Secondo Grande Slam per la 21enne americana, dopo gli US Open 2023, che consolida il suo secondo posto nella classifica WTA.

Gauff ci è andata vicina alla finale del 2022, ma con la sua vittoria è diventata la prima americana a vincere il Roland Garros dai tempi di Serena Williams nel 2015.

Una grande delusione per Sabalenka, che nonostante il suo enorme margine come miglior tennista del mondo, ha perso 3 finali del Grande Slam su 6.