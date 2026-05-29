Cococucumber "adorerei" fare una serie animata Arcane -like Echo Generation

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Ora che Echo Generation 2 è arrivato su PC e Xbox Series X/S, offrendo una visione piuttosto unica della formula di cui tanti si sono innamorati quando è uscito il gioco originale, potresti iniziare a chiederti cosa riserverà il futuro della saga Echo Generation. Fino a questo punto, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con lo sviluppatore Cococucumber per saperne di più sulle sue grandi ambizioni per l'universo.

Per prima cosa, abbiamo chiesto se il team fosse interessato a realizzare un terzo Echo Generation, o magari a esplorare il mondo degli spin-off, soprattutto perché il cambiamento di struttura e gameplay tra il primo e il secondo titolo apre la porta a ogni tipo di possibilità.

In risposta, il direttore del gioco Martin Gauvreau ci ha detto: "Vediamo sicuramente molto potenziale nell'universo di Echo Generation e siamo molto aperti a esplorare diverse direzioni in futuro. Questo potrebbe significare continuare la storia principale, concentrarsi su personaggi completamente nuovi, o anche sperimentare generi diversi o spin-off all'interno dello stesso universo. Al momento, nulla è fuori discussione."

Oggigiorno, i videogiochi possono espandersi in una vasta gamma di ambiti oltre il mezzo interattivo principale, motivo per cui ci siamo anche chiesti se Cococucumber volesse mai esplorare il campo delle adattamenti per Echo Generation.

"Ci piacerebbe assolutamente esplorare questa possibilità. Una miniserie animata nello stile di Arcane potrebbe essere un modo davvero entusiasmante per immergersi più a fondo nel mondo e nei personaggi. Allo stesso tempo, c'è anche qualcosa di molto attraente in un approccio live-action simile a Stranger Things, con una struttura episodica che cattura il mistero, la nostalgia e il tono emotivo dei giochi. L'universo di Echo Generation ha un grande potenziale narrativo oltre i giochi."

Se non hai ancora giocato Echo Generation 2, assicurati di leggere la nostra recensione dedicata, e per saperne di più su Cococucumber e Gauvreau, dai un'occhiata anche all'intervista completa.