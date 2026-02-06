HQ

A volte arrivano giochi incredibilmente difficili da recensire. Code Vein II inizia incredibilmente privo di ispirazione, quasi noioso - e in realtà è solo perché devo, per scrivere questa recensione, che fatico coraggiosamente. In un certo senso, è fortunato - perché una volta passate le prime ore e una storia piuttosto noiosa sul viaggio nel tempo spiegata e i primi ambienti noiosi sono alle mie spalle, in realtà cresce diventando qualcosa che sto iniziando a piacere. Almeno un po'.

Da giocatore esperto, so anche che i giochi di ruolo giapponesi di solito impiegano un po' di tempo per "brillare" davvero. Allo stesso tempo, non dovrebbe essere del tutto noioso all'inizio – cosa che, purtroppo, lo è per la maggior parte. Non capisco davvero il senso di iniziare con ambienti così noiosi come quelli che ci vengono presentati qui. Ma sì, come ho detto - migliora molto.

Ci sono molti boss potenti qui che offrono una resistenza ferma.

Code Vein II offre una storia su come viaggiare nel tempo per evitare un futuro cupo. Ci troviamo davanti a un mondo post-apocalittico in decadenza e, cambiando gli eventi del passato, il nostro eroe potrà sperare salvarlo. Non c'è nulla di fondamentalmente sbagliato nella storia, e la maggior parte dei personaggi legati al destino del mondo ha diverse scene che approfondiscono. Tuttavia, le sequenze oniriche e stilizzate che spiegano ciò che è accaduto sono piuttosto noiose e cercano di comprimere gli eventi in piccoli riassunti poco interessanti. Tutto è più interessante come concetto che nell'esecuzione, e il nostro protagonista silenzioso - il cui aspetto puoi personalizzare - fa poco per renderlo più interessante. Code Vein II è anche completamente indipendente dal suo predecessore, quindi puoi iniziare senza alcuna conoscenza preliminare del primo gioco.

Il concetto di viaggio nel tempo si rivela leggermente più interessante per quanto riguarda gli ambienti del gioco. Dopo quelle prime ore noiose, quando finalmente lasci la prima area del gioco per la terraferma più interessante, ti trovi davanti a una città sommersa. Qualche ora dopo, visiti lo stesso ambiente - ma in passato, ed è solo qui che ho la prima sensazione che questo gioco abbia davvero alcune qualità. La grafica dà un miglioramento, l'esplorazione diventa molto più divertente e, anche se il mondo in sé non è così emozionante, il vantaggio iniziale è così alto che inizio davvero a divertirmi un po'. È un gioco open-world limitato dal fatto di essere privo di contenuti, tranne che per qualche nemico in pattuglia. Non ci sono dinamiche, niente di interessante - ma almeno in alcuni punti è abbastanza piacevole.

Alcune viste sono davvero bellissime.

Visivamente, è piuttosto cupo e triste nel complesso. Sembra un gioco della generazione precedente nel suo insieme, e in termini di design, tende fortemente a un mix di Souls/Anime. A parte alcune viste impressionanti quando si è in alto, tutto, dalla combinazione di colori al design, risulta piuttosto indifferente. Inoltre, ci sono diverse occasioni in cui il frame rate del gioco sembra impazzire e a volte diventa incredibilmente scattoso.

Code Vein II è almeno tanto un gioco di ruolo simile a Souls quanto a un gioco di ruolo giapponese. Anzi, forse anche di più rispetto alla prima. I punti esperienza, chiamati Haze, che raccogli vengono usati nei punti di riposo del gioco, chiamati vischi, per salire di livello e diventare più forte. Se muori, la Foschia raccolta si perde, ma puoi tornare nel luogo dove sei morto per recuperarla di nuovo. Tuttavia, una cosa un po' frustrante è il fatto che se muori su un boss, l'essenza perduta finisce nell'area chiusa dove si trova. In The First Berserker: Khazan, per esempio, per fortuna potevi raccoglierlo fuori, quindi in Code Vein II devi usarlo, o meglio, sconfiggere il boss, se non vuoi perderlo completamente.

Parlando di boss, questa è un'area in cui Code Vein II mostra sia alcuni dei suoi punti di forza che delle sue debolezze. Ho deliberatamente evitato di menzionare uno dei giganti del genere degli ultimi anni, ovvero Elden Ring. Ma ora è il momento. Attraverso una sorta di nebbia simile a quella del capolavoro di FromSoftware, ti addentri nell'area che ospita uno dei tanti boss del gioco. Anche se il sistema di combattimento di Code Vein II ha già rivelato come funziona contro i nemici più gestibili che hai incontrato in precedenza, è solo quando affronti i boss che vieni davvero messo alla prova. C'è parecchio da approfondire, e dato che i boss sono una parte così importante del gioco, è esattamente quello che farò.

Una modalità foto permette di scattare splendide foto dell'ambiente circostante.

Innanzitutto, come previsto, possono sopportare molti colpi. È anche importante capire che il classico sistema "schiva e rotola" è qualcosa con cui dovrai lavorare spesso. Colpiscono anche forte, e un paio di colpi sono completamente devastanti per la tua barra della salute. Ma ci sono due cose in particolare che penso che togliano davvero valore di intrattenimento qui. La prima è la questione dei successi "one-hit". Apprezzo un'esperienza impegnativa. E sono consapevole che scrivere che qualcosa sembra "ingiusto" può, ovviamente, essere risposto che c'è un significativo "problema di competenza".

Ma quando si progettano i capi, deve sembrare che ci sia una qualche possibilità di studiare i modelli e migliorare. Ho giocato e completato Elden Ring, e anche se i fan più accaniti di Souls sostenerebbero sicuramente che sia un gioco relativamente facile rispetto ai giganti del genere, per me era già abbastanza impegnativo. Molti dei boss in Code Vein II sono davvero difficili, assolutamente, ma purtroppo ci sono anche cose che giocano contro di te oltre al fatto che ti uccidono con un solo colpo. I comandi non sono semplicemente precisi come dovrebbero, per riprendere vita serve una piccola animazione in cui sei completamente vulnerabile, e il design dei pattern di attacco è tale che molti boss oscillano un po' troppo senza motivo, secondo me.

Ma penso che la maggior parte dipenda dal fatto che non è particolarmente divertente o ben progettato. Non sento alcun fattore WOW, non sento alcun (grande) bisogno di studiare e cercare di padroneggiarlo per andare avanti. Sembra più un ostacolo frustrante che altro. Inoltre, il livello di difficoltà è estremamente disomogeneo. Uno dei primi boss mi ha richiesto qualche tentativo, ma sentivo comunque di avere una possibilità - se solo avessi giocato un po' meglio. Poi sono arrivati due boss che ho ucciso facilmente al primo tentativo. Solo per essere accolto da uno che ci metteva un'eternità. Molto dipende dai loro schemi di attacco e un po' troppo dal caso. Perché a volte, quando ti buttano a terra, seguono con un attacco che ti uccide completamente. Inoltre, quando stai per eseguire attacchi speciali, sei comunque vulnerabile in animazioni che si prolungano.

Purtroppo, il mondo è vuoto e non molto emozionante da esplorare.

Se la tua vita scompare, però hai un'altra possibilità. Hai un compagno con te che ti rianima, ma poi devi restare vivo prima che torni. Questo significava che per lo più correvo in giro ed evitavo gli attacchi finché non lo facevano - perché quando tornano in battaglia, succede di nuovo la stessa cosa; Se muori, vieni resuscitato. Tuttavia, il tempo di ritorno del compagno si allunga sempre di più.

Code Vein II orienta il suo sistema di combattimento verso il più familiare. Le armi pesanti infliggono più danni. Ma ovviamente, ti muovi più lentamente, mentre le armi leggere ti permettono di combattere in modo più efficace ma a costo di infliggere meno danni. Usi qualcosa chiamato "Blood Codes" per creare diverse build, e anche se i numeri e le statistiche, proprio come molti degli oggetti che raccogli e a cosa servono, sono piuttosto confusi, impari man mano che ci prendi confidenza. Potenziare gli oggetti richiede oggetti che possano essere trovati o acquistati. Tuttavia, non mi piace molto il sistema di usare l'esperienza accumulata per salire di livello, comprare oggetti o potenziare armi. Avrei preferito una qualche valuta indipendente da quello.

Hai con te vari compagni durante l'avventura e puoi scegliere chi di loro starà al tuo fianco.

Ho detto all'inizio che Code Vein II è uno di quei giochi difficili da recensire. Quindi approfondirò un po' questo aspetto. Ci sono molte cose solide in questo gioco. Più tempo gli dedicavo, più mi piacevano le parti che inizialmente trovavo piuttosto frustranti. Il problema più grande è probabilmente che la maggior parte manca di rifinitura. Il gioco spesso ti getta in ambienti piuttosto noiosi - i dungeon del gioco spesso sembrano ambienti puri e incollati. Anche il mondo aperto è estremamente vuoto e poco interessante, e la colonna sonora del gioco è completamente insignificante.

Il sistema di combattimento ha la sua finezza, ma allo stesso tempo è piuttosto grezzo e i comandi non risultano reattivi come dovrebbero. I boss sono impegnativi e la sensazione di sconfiggerne uno a volte è soddisfacente. Ma manca la finezza che hanno i migliori del genere. Quindi è il momento di menzionare il punto più importante; Code Vein II impallidisce rispetto a molti altri. Se hai vissuto il meglio del genere, questo sembra semplicemente diversi livelli sotto la situazione. Non si tratta solo degli enormi punti di forza di quei giochi, ma purtroppo delle debolezze di questo gioco e del fatto che le aree che avrebbero dovuto essere più rifinite purtroppo non lo sono.