news
Code Vein II
Code Vein II cercherà di dare il via al 2026
Il sequel del gioco di ruolo d'azione ha appena avuto la sua data di uscita confermata durante lo State of Play di stasera.
HQ
Non vediamo spesso molti giochi lanciati a gennaio, lasciando il mese un po' sterile. Ma Bandai Namco vede chiaramente opportunità dove gli altri non le vedono. Diciamo questo perché lo sviluppatore ha annunciato la data di lancio di Code Vein II come parte della vetrina State of Play di stasera.
Il debutto è previsto per il 30 gennaio 2026, Code Vein II diventerà probabilmente uno dei primi grandi lanci del nuovo anno, stabilendo un precedente per gli altri che seguiranno nei mesi successivi.
E in occasione di questo annuncio, ci è stato anche presentato un sacco di nuovo gameplay per il titolo, che puoi vedere qui sotto, oltre a leggere la nostra ultima anteprima per vedere se Code Vein II dovrebbe essere nella tua lista dei desideri.
HQ