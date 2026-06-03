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Codemasters condivide dettagli su come il circuito Madring sarà incorporato nel Pacchetto Stagionale 2026 di F1 25

Il DLC viene ufficialmente lanciato oggi.

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Abbiamo seguito costantemente i cambiamenti previsti per F1 25 attraverso il suo Season Pack 2026, e su questo argomento, e dato che ora è il giorno del lancio del DLC, è finalmente il momento di discutere cosa porterà il circuito Madring nella capitale spagnola.

I tifosi di Formula 1 saranno fin troppo familiari con i piani per incorporare Madrid come nuova destinazione nel calendario della F1, sotto forma di un circuito cittadino appositamente costruito chiamato Madring, che passerà attraverso molti punti di riferimento e punti di interesse iconici in tutta la città. Ci viene detto che questo circuito è stato costruito utilizzando i primi dati CAD, con ogni angolo "meticolosamente" costruito per essere "il più autentico possibile".

Codemasters osserva che la pista è stata costruita in gioco prima ancora di essere gareggiata, il che significa che, per il bene di questo pacchetto e di F1 25, non sarà una pista LIDAR, poiché i dati semplicemente non esistono ancora.

Quello che lo sviluppatore ha confermato è che il circuito di Barcellona non verrà sostituito nel calendario dei campionati in-game, il che significa che, a differenza dello sport reale, potrai fare due viaggi in Spagna mentre cerchi trofei.

Guarderai oggi il F1 25 Season Pack 2026?

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