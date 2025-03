Codemasters mostra il primo sguardo al gameplay di F1 25

E' stato solo poche ore fa che abbiamo riportato la notizia delle star di copertina per il prossimo F1 25, il prossimo capitolo della serie di corse di Formula 1 di Codemasters. A quel tempo abbiamo detto che ci sarebbe stata una grande rivelazione questo pomeriggio, e questo è appena successo.

Ci è appena stato presentato un grande sguardo al gameplay di F1 25, che è stato introdotto da Lewis Hamilton del frontman di Iconic Edition Ferrari. Il gioco migliorerà la dinamica e il realismo delle corse attraverso innovazioni tecnologiche, ma vedrà anche il ritorno di alcuni elementi preferiti dai fan.

In prima linea c'è Braking Point 3, che continua la storia del team Konnersport, che dopo anni di battaglie a centro e in fondo al gruppo, ha finalmente trovato la strada per la prima parte della griglia per sfidare Red Bull per i campionati, il tutto mentre un momento drammatico minaccia le speranze di successo della squadra.

Oltre a questo, possiamo aspettarci che My Team ritorni e offra un modo per i fan di costruire il proprio costruttore e di dare la caccia al successo contro il resto stabilito. Ci è stato detto che questa modalità offrirà "nuove responsabilità" sia come pilota che come team principal.

Poiché il grande film di F1 di Joseph Kosinski debutterà quest'estate, ci sarà un legame con questo gioco. Sono stati promessi capitoli di gioco post-lancio che ruotano attorno alla squadra immaginaria di AXGP del film, e chiunque si accaparri una copia del Iconic Edition del gioco otterrà alcuni cosmetici a tema da utilizzare, incluso F1 24, e tre giorni di accesso anticipato al prossimo seguito.

Infine, ci viene detto che il motore Ego ha visto alcuni miglioramenti che significano una maggiore autenticità del circuito attraverso l'uso di sistemi LiDAR. In sostanza, aspettati un gioco carino e dall'aspetto più realistico.

Per quanto riguarda il debutto di F1 25, il lancio completo è previsto per il 30 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Puoi vedere il trailer di presentazione qui sotto e puoi rimanere sintonizzato per ulteriori Deep Dives sul gioco nelle settimane a seguire.