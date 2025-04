Codemasters perde la licenza WRC mentre EA interrompe la serie

HQ

Ieri, Bloomberg ha riferito che EA sta avviando un altro round di licenziamenti, tagliando 400 sviluppatori, 100 dei quali provengono da Respawn Entertainment (Titanfall, Apex) e circa 300 da altri studi di proprietà di EA. Tra le persone colpite c'è il personale di Codemasters, che ora sta chiudendo tutto lo sviluppo il EA Sports WRC e restituendo la licenza all'organizzazione del World Rally Championship.

Secondo fonti anonime all'interno dello studio, Gamereactor ha appreso che Dirt Rally 2.0 ha venduto oltre sei milioni di copie, mentre EA Sports WRC non ha nemmeno raggiunto le 600.000 unità vendute, chiaramente il motivo principale per cui EA sta ora staccando la spina. Di seguito troverete la dichiarazione ufficiale di Codemasters sulla chiusura, rilasciata oggi.

Cara comunità di Rally:

Ogni grande viaggio prima o poi trova il suo traguardo e oggi annunciamo di aver raggiunto la fine del percorso di lavoro sul WRC. Dopo l'uscita di EA Sports WRC nel 2023, la stagione 2024, incluso il pacchetto di contenuti Hard Chargers rilasciato di recente, sarà la nostra ultima espansione. Per ora, stiamo mettendo in pausa i piani di sviluppo dei futuri titoli di rally. Stai tranquillo, EA Sports WRC continuerà ad essere disponibile per i giocatori esistenti e nuovi. Speriamo che rimanga fonte di gioia, eccitazione e il brivido delle gare di rally. Abbiamo messo il cuore nel realizzarlo per i fan e sappiamo che manterrai viva la tua passione.

La nostra partnership con il WRC è stata una sorta di culmine per il nostro viaggio Codemasters con le corse fuoristrada, che abbraccia decenni attraverso titoli come Colin McRae Rally e DiRT. Abbiamo fornito una casa per ogni appassionato di rally, cercando instancabilmente di superare i limiti e offrire l'esaltante brivido di guidare sul bordo frastagliato. Abbiamo riunito sviluppatori di corse incredibilmente talentuosi, lavorato con alcune delle icone di questo sport e abbiamo avuto l'opportunità di condividere il nostro amore per il rally. Grazie a tutti i fan che hanno fatto e continuano a far parte del nostro viaggio nei rally.

WRC (l'organizzazione) ha contemporaneamente annunciato di aver terminato la sua partnership con EA e Codemasters e di aver venduto la licenza ad altri sviluppatori che porteranno la serie di giochi in "direzioni nuove e interessanti".

Quindi questo è tutto. La fine della strada.