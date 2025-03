Coffee Stain ospiterà un Goat Direct il giorno del pesce d'aprile

HQ

Considerando che le persone di Coffee Stain North possono essere burloni quando si tratta del franchise di Goat Simulator (il sequel si chiamava Goat Simulator 3, nonostante Goat Sim 2 non esistesse...), potreste pensare che anche loro che pianificano di fare una notizia il giorno del pesce d'aprile sia solo un espediente stupido. Ma non è affatto così.

La prossima settimana, il 1° aprile alle 15:00 BST / 16:00 CEST, il primo Goat Direct in assoluto avverrà sul canale YouTube dello sviluppatore, dove Coffee Stain condividerà una serie di annunci e notizie sul futuro del franchise stupido.

Come notato in un comunicato stampa, secondo ciò che possiamo aspettarci da questo Goat Direct, ci viene detto che sono previste anteprime mondiali relative a Goat Simulator 3, così come "una serie di annunci da parte dei partner di Coffee Stain North", il tutto in aggiunta a un aggiornamento sul progetto Goat Simulator: The Card Game. Si parla anche di "notizie top secret".

Parlando del Goat Direct, il direttore creativo di Coffee Stain North, Santiago Ferrero, ha aggiunto: "Venite uno, venite tutti al gran finale dell'anno dell'anniversario di Goat Simulator! Il 2024 sarà sempre l'"Anno della Capra" nei nostri cuori, ma non vediamo l'ora di celebrare rivelazioni ancora più entusiasmanti in arrivo nel 2025. Ci rendiamo conto che annunciare un sacco di cose nuove il giorno del pesce d'aprile non è sempre la migliore delle idee, ma pensiamo di aver davvero superato noi stessi quest'anno, quindi per favore credeteci e sintonizzatevi su 'Goat Direct'!"

Controllerai il Goat Direct la prossima settimana?