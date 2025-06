Coffee Stain svela Into the Unwell

Coffee Stain Publishing, nota per successi come Valheim, Deep Rock Galactic e Satisfactory, ha svelato un gioco nuovo di zecca, questa volta con lo studio svedese She Was Such a Good Horse (probabilmente il miglior nome di sviluppatore di sempre) al posto di guida: Into the Unwell.

Il gioco, che sfoggia un'estetica unica da fumetto, è descritto come un roguelike d'azione cooperativo e, francamente, non ce ne saranno mai troppi. Verrà presto lanciato in accesso anticipato a Steam e puoi già registrarti per il playtest sulla pagina Steam di Into the Unwell.

Like Mouse: P.I. For Hire e Cuphead, Into the Unwell trae ispirazione visiva dall'animazione del tubo di gomma degli anni '30. Sembra tanto elegante quanto divertente. In un comunicato stampa, Coffee Stain Publishing descrive il gioco in questo modo:

"Into the Unwell dà una svolta whack'n'slash al roguelite d'azione, in cui i giocatori assumono il ruolo di emarginati insoliti assortiti. Giocando da soli o con un massimo di tre amici, dovranno usare i vizi di questi personaggi a loro vantaggio mentre combattono attraverso una serie di surreali livelli roguelite.

Mescolando combattimenti caotici e pandemonio platform con una versione contorta dello stile artistico dei tubi di gomma degli anni '30, i giocatori si ritroveranno in un sogno febbrile da cartone animato in cui incontreranno eccentrici nemici antropomorfi e tenteranno combattimenti contro boss tanto bizzarri quanto bellicosi. Man mano che i giocatori avanzano nel caos, possono sbloccare nuovi personaggi giocabili, potenziare un arsenale di armi non ortodosse nell'incudine e raccogliere stelle talento per scatenare poteri particolari.

In arrivo su Steam in accesso anticipato, Into the Unwell promette un viaggio deliziosamente scoraggiato attraverso le menti dei disadattati, dove combattere demoni interiori, brandire armi stravaganti e abbracciare lo sconvolgimento fa parte del viaggio.

Come accennato, l'accesso anticipato è in arrivo e puoi già iscriverti per il test. Non si sa ancora nulla su una versione finale, ma fino ad allora, rifatevi gli occhi con il trailer qui sotto.