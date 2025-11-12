Coffee Talk Tokyo fermenta fantasia e sentimenti questo marzo

HQ

Se hai sempre sognato di diventare un barista fantasy, Toge Productions e Chorus Worldwide hanno qualcosa di divertente in serbo per te. Attualmente stanno lavorando su Coffee Talk Tokyo e sembrano aver quasi raggiunto il traguardo, dato che ora hanno annunciato la sua data di uscita.

A partire dal 5 marzo serviremo caffè e bevande su PC, PlayStation, Switch e Xbox. Il gioco è, ovviamente, un sequel di Coffee Talk e Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, e la premessa di base e piuttosto accogliente è descritta come segue nel comunicato stampa:

"Ambientato in un caffè notturno di Tokyo, Coffee Talk Tokyo invita i giocatori a vestire i panni del barista, preparando bevande che riscaldano i cuori degli esseri umani e degli esseri fantastici. Ogni tazza influenza il tono di ogni conversazione, rivelando le storie, i sogni e le lotte di un cast di personaggi completamente nuovo".

Suona come un rilassante comfort food indie secondo i tuoi gusti? Dai un'occhiata al nuovissimo trailer qui sotto.