Coffee Talk Tokyo mostrato in modo più approfondito durante la Wholesome Snack Showcase

Uno degli indie più promettenti che arriverà all'inizio del 2026 è l'editore Chorus Worldwide Games e lo sviluppatore Toge Productions ' Coffee Talk Tokyo. Si tratta di un simulatore di preparazione e conversazione del caffè ambientato in un delizioso e accogliente caffè nella città giapponese che dà il titolo, e arriverà già a marzo.

Disponibile su molte piattaforme (che siano PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e Steam Deck), il gioco sarà ufficialmente lanciato il 5 marzo 2025 e, come parte del Wholesome Snack Showcase, ci è stato appena presentato un altro sguardo al gioco che ruota attorno alla bambina di nove anni Erika mentre visita il caffè con sua madre Emi, e poi condivide alcune buone notizie mentre gli adulti ordinano deliziose bevande.

Chiaramente un indie che non vorrai perderti, puoi vedere altri scorci di Coffee Talk Tokyo qui sotto.