Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Coffee Talk Tokyo

Coffee Talk Tokyo mostrato in modo più approfondito durante la Wholesome Snack Showcase

Il simulatore di preparazione del caffè e dialoghi è previsto per il lancio a marzo 2026.

HQ

Uno degli indie più promettenti che arriverà all'inizio del 2026 è l'editore Chorus Worldwide Games e lo sviluppatore Toge Productions ' Coffee Talk Tokyo. Si tratta di un simulatore di preparazione e conversazione del caffè ambientato in un delizioso e accogliente caffè nella città giapponese che dà il titolo, e arriverà già a marzo.

Disponibile su molte piattaforme (che siano PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e Steam Deck), il gioco sarà ufficialmente lanciato il 5 marzo 2025 e, come parte del Wholesome Snack Showcase, ci è stato appena presentato un altro sguardo al gioco che ruota attorno alla bambina di nove anni Erika mentre visita il caffè con sua madre Emi, e poi condivide alcune buone notizie mentre gli adulti ordinano deliziose bevande.

Chiaramente un indie che non vorrai perderti, puoi vedere altri scorci di Coffee Talk Tokyo qui sotto.

Coffee Talk Tokyo
Coffee Talk TokyoCoffee Talk Tokyo

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto