Coin Crew svela l'ambizioso sequel open world di Escape Academy

Se ti è piaciuto lavorare attraverso le varie escape room e i rispettivi enigmi nel recente Escape Academy dello sviluppatore Coin Crew, abbiamo delle ottime notizie da condividere.

Durante Day of the Devs, lo sviluppatore ha appena alzato il sipario e presentato al mondo un sequel a tutti gli effetti e molto ambizioso. Conosciuto come Escape Academy 2: Back 2 School, questo titolo offrirà una serie di nuove sfide, enigmi e stanze da superare, espandendo la firma e l'amato gameplay dell'originale. Ma farà un ulteriore passo avanti introducendo anche un design open world, rendendolo il primo titolo di escape room a presentare il gameplay in questo modo.

Al momento, tutto ciò di cui siamo stati messi a conoscenza è l'annuncio del gioco, il che significa che oltre a sapere che verrà lanciato su PC tramite Steam, non abbiamo ancora una data di uscita né una finestra. Tuttavia, abbiamo un trailer di annuncio, che potete vedere qui sotto.