Colin Farrell e Tilda Swinton si uniscono per Ballad of a Small Player

HQ

Tra poche settimane, i fan potranno affollare Netflix per dare un'occhiata al prossimo film del regista Edward Berger (All Quiet on the Western Front e Conclave ). Questo progetto è noto come Ballad of a Small Player, ed è un film che segue un truffatore che, mentre si nasconde a Macao, si ritrova ad accumulare seri debiti di gioco a causa della sua crescente dipendenza alimentata dai numerosi casinò della città, e poi vede come quest'uomo si adatta alla pressione che gli viene messa addosso da un detective privato che indaga sul suo passato.

Il truffatore, Lord Doyle, è interpretato da Colin Farrell e l'investigatore, Cynthia Blithe, da Tilda Swinton, e questi due titani del cinema si stanno unendo a Fala Chen, Deanne Ip e Alex Jennings, tutto per questo film che sarà presentato in anteprima tra tre settimane.

Secondo la trama ufficiale, ci viene detto: "Lord Doyle (Colin Farrell) sta nascondendo a Macao, trascorrendo i suoi giorni e le sue notti sui pavimenti del casinò, bevendo pesantemente e giocando d'azzardo i pochi soldi che gli sono rimasti. Lottando per tenere il passo con i suoi debiti in rapida crescita, gli viene offerta un'ancora di salvezza dalla misteriosa Dao Ming (Fala Chen), un'impiegata del casinò con i suoi segreti. Tuttavia, all'inseguimento c'è Cynthia Blithe (Tilda Swinton), un'investigatrice privata pronta a confrontarsi con Doyle con ciò da cui sta scappando. Mentre Doyle cerca di arrampicarsi verso la salvezza, i confini della realtà iniziano a chiudersi.

Ballad of a Small Player debutterà su Netflix il 29 ottobre e potete vedere il trailer del film qui sotto.