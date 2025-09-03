Colin Farrell: "Ho letto la sceneggiatura The Batman - Part II ed è straordinario"

HQ

Sfortunatamente, The Batman - Part II ha subito ritardi significativi, e l'idea era originariamente che sarebbe stato presentato in anteprima questo autunno. Ovviamente non sarà così, ed è stato invece posticipato alla fine del 2026, e ora l'obiettivo attuale è ottobre 2027. Fortunatamente, questo è qualcosa che sembra realizzabile.

Warner Bros. Discovery ha annunciato il mese scorso che le riprese inizieranno nella primavera del 2026 e, a quanto pare, una sceneggiatura è pronta, e dovrebbe essere davvero buona. La fonte di questa affermazione è Collin "The Penguin" Farrell, che in un'intervista a Deadline spiega di aver letto la sceneggiatura, di cui sembra essere estremamente soddisfatto, anche se il suo coinvolgimento non è così significativo:

"Non ho molto da fare, solo un po'. Ho letto la sceneggiatura ed è straordinario".

Non esclude di tornare nei panni di Oz Cobb in una seconda stagione dell'acclamata e omonima serie The Penguin, ma a meno che non ci sia un'idea davvero buona, sembra che preferirebbe passare ad altre cose:

"Non ho idea se stia succedendo. So di aver sentito voci secondo cui stavano pensando che gli sarebbe piaciuto fare una seconda stagione, ma non so se sia una buona idea. Non so come si torna all'abbeveratoio... E una parte di me vuole dire: 'Lasciatela andare, gente. L'abbiamo fatta franca. Lascialo così com'è."

Ma, guarda, se se ne uscissero con un'idea fantastica o qualcosa del genere, ovviamente sarei aperto a questo".

The Batman - Part II La premiere è prevista per il 1° ottobre 2027 e, se le riprese inizieranno tra circa sei mesi, sembra molto probabile che saremo effettivamente in grado di goderci il sequel tra due anni.