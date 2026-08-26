Collezione NES del valore di centinaia di migliaia di dollari rubata

HQ

Sappiamo che molti di voi hanno una collezione di giochi che tenete a tutti, che sia grande o piccola e piena di giochi che amate di più. Ecco perché siamo certi che molti di voi possano identificarsi con la tragedia che ha recentemente colpito un collezionista di nome Roger Holler di Washington.

Collezionava giochi NES da oltre 40 anni ed era riuscito ad accumulare una collezione di oltre 860 titoli, che ovviamente valevano migliaia di dollari (fino a 100.000 dollari). Inoltre, la collezione aveva un grande valore sentimentale perché era stata la sua defunta madre a dargli il suo NES.

Ma ora la collezione è stata rubata; Ogni singola partita è sparita, e lo stesso Holler ha detto a KCENNews:

"Tremo, mi vengono mal di testa. Non voglio nemmeno guardarli - gli scaffali - voglio strappare quella mensola e portarla fuori da casa mia, perché so che c'era."

Al momento, nessuno è stato arrestato per il crimine, ma è ragionevole supporre che fosse qualcuno che sapeva di avere una collezione enorme e non che aveva preso di mira la sua casa a caso. Incrociamo le dita che il colpevole venga scoperto e che la raccolta possa essere restituita senza danni, anche se lo stesso Holler dice:

"Non credo che collezionerò un'altra cosa nella mia vita."