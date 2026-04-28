Collisione ferroviaria a Giacarta lascia 15 morti e circa 100 feriti

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Sera di lunedì 27 a Bekasi, un sobborgo della capitale indonesiana, Giacarta. Un treno passeggeri è stato investito da un treno merci sui binari, secondo il rapporto ufficiale. Il Ministro dei Trasporti Dudy Purwagandhi ha dichiarato che l'incidente è avvenuto quando un taxi si è fermato a un passaggio a livello vicino alla stazione di Bekasi Timur, causando l'arresto sui binari del treno pendolare che trasportava passeggeri e di un vagone riservato alle donne, dove è stato colpito dal treno a lunga percorrenza.

Secondo Reuters al momento della stesura, il bilancio delle vittime è di 15, tutte donne provenienti dalla carrozza investita, e 88 persone sono rimaste ferite in vari gradi; Tuttavia, le autorità continuano a lavorare per sgomberare il vagone, che è stato completamente distrutto, quindi non si possono escludere ulteriori vittime nelle prossime ore.

Dopo aver visitato uno degli ospedali di Bekasi dove vengono curati i feriti, il presidente Prabowo Subianto ha dichiarato di aver accettato di costruire un cavalcavia vicino ai binari ferroviari e che le autorità avrebbero indagato sull'incidente. Aggiungeva che gran parte della rete ferroviaria non riceveva un'adeguata manutenzione.