Collisione ferroviaria nella Slovacchia orientale provoca almeno 66 feriti

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una collisione tra due treni passeggeri nella Slovacchia orientale ha lasciato almeno 66 persone dopo che un motore e una carrozza sono deragliati vicino al villaggio di Jablonov nad Turnou. L'incidente è avvenuto vicino a un tunnel a ovest di Košice, provocando un'importante risposta di emergenza. Le immagini condivise dalla polizia hanno rivelato metallo contorto e auto deragliate sparse lungo una collina. La maggior parte dei passeggeri ha riportato ferite lievi, anche se molti hanno richiesto cure mediche più serie. I funzionari hanno detto che l'impatto è avvenuto nel punto in cui due binari si fondono in un'unica linea e un'indagine sulla causa è ora in corso.