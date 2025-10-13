Gamereactor

Collisione ferroviaria nella Slovacchia orientale provoca almeno 66 feriti

Le autorità confermano che diversi passeggeri sono rimasti feriti dopo che due treni si sono schiantati vicino a Jablonov nad Turnou.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una collisione tra due treni passeggeri nella Slovacchia orientale ha lasciato almeno 66 persone dopo che un motore e una carrozza sono deragliati vicino al villaggio di Jablonov nad Turnou. L'incidente è avvenuto vicino a un tunnel a ovest di Košice, provocando un'importante risposta di emergenza. Le immagini condivise dalla polizia hanno rivelato metallo contorto e auto deragliate sparse lungo una collina. La maggior parte dei passeggeri ha riportato ferite lievi, anche se molti hanno richiesto cure mediche più serie. I funzionari hanno detto che l'impatto è avvenuto nel punto in cui due binari si fondono in un'unica linea e un'indagine sulla causa è ora in corso. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

