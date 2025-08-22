Colombia: almeno 18 morti e decine di feriti in attacchi separati

HQ

Le ultime notizie sulla Colombia . Il paese è stato scosso da due attacchi mortali che hanno causato diverse vittime e hanno aggravato le peggiori turbolenze per la sicurezza del paese da anni. Almeno 18 persone sono state uccise e decine ferite in due attacchi separati.

A Cali, un'autobomba ha squarciato una strada trafficata vicino a una scuola di aviazione militare, uccidendo civili e ferendone molti altri. Ore prima, un elicottero della polizia è stato abbattuto da un attacco di droni in una zona rurale fuori Medellín, uccidendo tutti gli agenti a bordo.

Le autorità incolpano le fazioni dissidenti rivali dell'ex movimento di guerriglia Farc, con i funzionari che hanno promesso una risposta dura quando la legge marziale è stata imposta a Cali e sono state preparate nuove misure di sicurezza. L'escalation solleva nuove preoccupazioni in vista delle elezioni del prossimo anno.