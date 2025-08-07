Colonia si espande in un Counter-Strike 2 Major per il suo evento del 2026

HQ

L'ESL ha annunciato che per la stagione 2026 Counter-Strike 2, amplierà ed evolverà il suo torneo annuale con sede a Colonia, trasformandolo da un torneo IEM a fine luglio/inizio agosto a un enorme Major che avverrà nel mese di giugno.

Sì, non avremo solo IEM Cologne nel 2026, piuttosto sarà il IEM Cologne Major, il tutto nel tentativo di celebrare un decennio di attività di hosting nella città tedesca. Sarà caratterizzato da 32 delle migliori squadre di tutto il mondo e vedrà un montepremi di $ 1,25 milioni a portata di mano, con tutta l'azione che si svolgerà nell'arena LANXESS della città tra il 2 e il 21 giugno.

Parlando di celebrare un decennio al Cathedral of Counter-Strike con un Major, il direttore dei sistemi di gioco di ESL FACEIT Group, Marc Winther, ha dichiarato: "IEM Cologne si è affermato come una pietra miliare del competitivo Counter-Strike, con ogni edizione con le migliori squadre, un'energia senza pari e il miglior pubblico. Riportare il Major a Colonia dopo un decennio è una celebrazione di tutto ciò che IEM Cologne rappresenta. Con un giorno in più di competizione dal vivo e più modi per entrare in contatto con i fan, non vediamo l'ora di renderlo indimenticabile per la comunità di Counter-Strike".

