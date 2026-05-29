Colonna sonora di Pikmin aggiunta a Nintendo Music

Un nuovo weekend significa più musica per l'app Nintendo Music, e questa volta è tutta una questione di quell'atmosfera accogliente del weekend. Nintendo ha aggiunto tutte e 23 le tracce del primo Pikmin, un gioco con una colonna sonora davvero meravigliosa.

La durata totale di ascolto dell'intero album è poco meno di un'ora. Se hai un abbonamento Switch Online, scarica semplicemente l'app per Android o iOS e inizia a goderti le ingegnose composizioni di Hajime Wakai tratte da questo classico Gamecube del 2001 (uscito in Europa nel 2002).