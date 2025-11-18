Colossal Order sta lasciando il ruolo di sviluppatore della serie Cities: Skylines

HQ

In un colpo di scena piuttosto sorprendente, l'editore Paradox Interactive ha rivelato di aver raggiunto un accordo di reciproca separazione con lo sviluppatore Colossal Order, che porterà le due aziende a prendere strade separate e lo sviluppo della serie Cities: Skylines trasferito a un altro studio.

In un lungo post sul blog, si rivela che Iceflake Studios sarà colui che prenderà il controllo della serie di simulazioni e che lo sviluppatore finlandese, che è uno degli studi interni di sviluppo di Paradox, è attualmente "impegnato a entrare nei dettagli di Cities: Skylines II."

Parlando di questa decisione, la CEO di Colossal Order, Mariina Hallikainen, ha dichiarato: "Vogliamo ringraziare tutti in Paradox per la loro fiducia e collaborazione, e naturalmente la comunità per l'incredibile supporto che ha reso Cities ciò che è oggi. Siamo fiduciosi che il franchise continuerà a prosperare sotto la guida di Paradox. Man mano che andiamo avanti, siamo entusiasti di incanalare la nostra esperienza, creatività e passione in nuovi progetti che siano in linea con la nostra visione a lungo termine."

Non sarà uno scambio immediato di studi di sviluppo, poiché Colossal Order gestirà alcuni aggiornamenti finali prima di partire, inclusi i prossimi Bike Patch e l'implementazione beta del supporto asset per lo strumento Editor. Iceflake prenderanno quindi il controllo all'inizio del 2026.

Nella dichiarazione si specifica anche che Iceflake "si presenteranno nelle prossime settimane e condivideranno i loro piani nel prossimo futuro, così saprai cosa aspettarvi dopo!"