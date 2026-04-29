Colpo grosso archeologico in Norvegia: scoperta una massiccia orda vichinga

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Una grande scoperta è stata fatta in Norvegia, riferisce la Verdens Gang. Individui dotati di metal detector hanno trovato un enorme tesoro vichingo composto da oltre 3.000 monete d'argento (e non hanno ancora finito). Si ritiene che risaliscano al periodo compreso tra il 1040 e il 1050 e abbiano origine da diverse regioni, con Danimarca, Inghilterra, Germania e, naturalmente, Norvegia menzionate specificamente.

Si dice che le monete siano molto ben conservate, il che permette di identificare chi le coniò, inclusi l'iconico re vichingo Harald Hardrada e Cnut il Grande. Tom Svellet, presidente del comitato cultura del Consiglio della Contea di Innlandet, è naturalmente molto soddisfatto e afferma in una dichiarazione ufficiale:

"È assolutamente fantastico che qui a Innlandet sia stato trovato il più grande tesoro di monete norvegese dell'Era Vichinga."

Si ritiene che le monete siano state conservate in una sorta di recipiente, che tuttavia si è disintegrata nei circa 1.000 anni in cui il deposito è stato sepolto, e si trovavano in un campo, il che ha causato la dispersione delle monete su un'ampia area a causa dell'aratura. Gli archeologi ora stanno esaminando e raccogliendo tutto, e speriamo di poter vedere il tesoro in un museo norvegese in un futuro non troppo lontano.