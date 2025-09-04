Colton Herta confermato come pilota di riserva per Cadillac nel 2026, "un sogno che si avvera"

HQ

Quando la Cadillac ha annunciato la line-up dei piloti per il 2026, alcuni sono rimasti sorpresi di non vedere nessun pilota per la IndyCar nel team. Cadillac, come unico altro team americano in F1 insieme ad Haas, mira ad attirare spettatori dagli Stati Uniti, dove lo sport non è così seguito, anche se le cose stanno cambiando negli ultimi anni grazie alla serie Netflix Drive to Survive e al film di Brad Pitt quest'estate.

Invece, Cadillac ha optato per l'anzianità e il pedigree di Valtteri Bottas e Sergio Pérez, entrambi 35enni, con Checo Pérez che si è detto felice di rappresentare "la squadra delle Americhe". Tuttavia, la Cadillac ha trovato posto anche per Colton Herta, il 25enne stella della IndyCar, il pilota americano più popolare (di Santa Clarita, California) alla competizione americana, vincitore di 9 gare di IndyCar.

Herta si unirà alla Cadillac come collaudatore, il che significa che potrebbe fare il suo debutto in Formula 1 il prossimo anno se dovesse succedere qualcosa a Pérez o Bottas. Ma anche Herta sarà attivo, poiché ha lasciato intendere che correrà anche per la Formula 2 il prossimo anno, con una squadra non rivelata.

"Questa è un'opportunità da sogno, a cui ho lavorato per molto tempo. Far parte dell'ingresso di Cadillac F1 in un momento così cruciale è qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire. Il mio sogno è sempre stato quello di correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo avanti verso questo obiettivo. Per ora, il mio obiettivo è dare tutto ciò che posso a Cadillac F1, aiutando a costruire una squadra competitiva", ha detto Herta in una dichiarazione rilasciata da Cadillac.

"Avere un pilota americano che si unisce a un team americano di Formula 1 è un momento estremamente significativo, non solo per il nostro team, ma per il motorsport americano nel suo complesso", ha aggiunto il Team Principal di Cadillac Graeme Lowdon. Se le cose andranno secondo i piani, sembra logico che Herta alla fine erediterà uno dei posti di pilota principale quando Bottas e Pérez si ritireranno, ma nel frattempo acquisirà più esperienza correndo in tutto il mondo in Formula 2, dato che ha preso parte l'ultima volta alle corse europee nel 2015/16, dove, insieme a Lando Norris, ha preso parte al campionato MSA Formula 2015.