Colton Herta si unisce al team di Formula 2 con gli occhi puntati sulla F1 nel prossimo futuro

Quando Cadilla ha annunciato la sua line-up di piloti per il 2026 in Formula 1, molti sono rimasti sorpresi dall'assenza di Colton Herta, probabilmente il pilota americano più popolare in IndyCar negli Stati Uniti. Invece, il 25enne è stato scelto come pilota di riserva, dando la priorità, almeno nel primo anno, a piloti veterani come Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

L'obiettivo a medio termine, tuttavia, è quello di avere Herta come pilota di F1, sapendo che la Formula 1 sta diventando sempre più popolare negli Stati Uniti e crescerà solo il prossimo anno con il nuovo accordo con Apple. E per prepararsi al meglio, oltre a fungere da pilota di riserva per la Cadillac, Herta farà chilometri in Formula 2 nel 2026 con Hitech, squadra attualmente seconda nella classifica costruttori 2025, in vista degli ultimi due round.

Herta be uno dei principali piloti di Hitech, un team britannico lanciato dieci anni fa da Oliver Oakes, ex Team Principal di Alpine. Nelle sue prime dichiarazioni, esprime la sua eccitazione per l'ingresso in F2 il prossimo anno, ma ammette che il suo obiettivo è "competere nelle prime posizioni, continuare a svilupparmi come pilota e mettermi nella migliore posizione possibile per un futuro in Formula 1".

"Ho amato il mio tempo in IndyCar e sono orgoglioso di tutto ciò che ho raggiunto, ma l'opportunità di correre in F2 - di competere nel calendario di Formula 1, contro alcuni dei migliori giovani piloti del mondo - era una di quelle che non potevo lasciarmi sfuggire".

Herta lascerà la IndyCar con un successo di tutto rispetto, avendo conquistato nove vittorie, 19 podi e 16 pole position dal 2018.