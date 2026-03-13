Sport
Com'è andata la gara degli ottavi di Conference League: ottimo per Atene, buono per Rayo e Shakhtar
La maggior parte degli ottavi di finale della Conference League si risolverà la prossima settimana.
Gli ottavi di finale della UEFA Conference League, terza divisione europea per club, sono iniziati giovedì 12 marzo con grandi vittorie per AEK Atene, Rayo Vallecano, Shakhtar, ma un deludente pareggio 0-0 per il Crystal Palace, uno dei favoriti della competizione, che giocava in casa la gara d'andata.
Forse, tranne che per Atene, tutte le altre partite a eliminazione diretta sono ancora aperte per le partite che si giocheranno la prossima settimana, giovedì 19 marzo, per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale della Conference League. Questi sono i risultati della prima tappa:
Risultati della Conference League il 12 marzo
- Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
- Fiorentina 2-1 Raków
- Sigma Olomouc 0-0 Mainz
- Celje 0-4 AEK Atene
- Rijeka 1-2 Strasburgo
- Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano
- AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
- Lech Poznań 1-3 Shakhtar
Partite della Conference League il 19 marzo
- AEK Atene vs Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Larnaca vs Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Mainz vs Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Raków vs Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Rayo Vallecano vs Samsunspor: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar vs Lech Poznań: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Strasburgo vs Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT