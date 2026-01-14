Com'è andato il 2025 con Nintendo e le loro console Switch?

HQ

Intorno a Capodanno, i produttori di console di solito rilasciano strumenti che ci danno un'idea di com'è stato l'ultimo anno videoludico. Sony ha già lanciato il suo servizio e Microsoft ha confermato che questa volta salterà il servizio. Ma che dire di Nintendo?

Beh, hanno appena annunciato che è finalmente il momento del loro Year in Review 2025, che ti permette di vedere i giochi a cui hai giocato (e quanto tempo ci hai dedicato), i formati su cui hai giocato, i tuoi stili di gioco preferiti, i mesi in cui hai giocato di più e molto altro. Se ti sembra divertente, clicca sul link qui, accedi con il tuo account Nintendo e sentiti libero di condividere i tuoi risultati nella sezione commenti qui sotto.