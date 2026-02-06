Come assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali dal vivo e alle esibizioni musicali
La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali si terrà in due sedi e Mariah Carey e Laura Pausini si esibiranno.
I Giochi Olimpici Invernali iniziano oggi, 6 febbraio, fino al 22 febbraio, e la cerimonia di apertura sarà memorabile, dalle esibizioni musicali di artisti come Mariah Carey e Laura Pausini alle celebrazioni simultanee in diverse sedi, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi Invernali.
Chi si sintonizzerà stasera, alle 20:00 CET, 19:00 GMT, assisterà alle esibizioni dal vivo di Mariah Carey, Laura Pausini, del tenore italiano Andrea Bocelli, del rapper italiano Ghali, così come degli attori Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Si prevede che ci sarà un cast enorme di 1.200 artisti volontari.
La cerimonia di apertura innoverà con l'illuminazione tradizionale e l'estinzione del calderone olimpico, con due calderoni olimpici, uno a Milano, all'Arco della Pace, e un altro nel centro di Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona. La cerimonia principale si terrà allo stadio San Siro, sede di AC Milan e Inter, uno degli ultimi grandi eventi sportivi prima che venga demolito e ricostruito.
Come guardare in diretta la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali
Ecco un elenco dei broadcaster che trasmetteranno i Giochi Olimpici Invernali, inclusa la cerimonia di apertura di venerdì. Nella maggior parte dell'Europa, HBO Max trasmetterà le partite senza costi aggiuntivi, tramite i canali Eurosport. Allo stesso tempo, le emittenti locali dell'Unione Europea di Radiodiffusione trasmetteranno anche i Giochi tramite i rispettivi operatori televisivi pubblici.
- France - HBO Max, France TV
- Germania - HBO Max, ARD, ZDF
- Italia - HBO Max, RAI
- Paesi Bassi - HBO Max, NOS
- Svizzera - HBO Max, SRF, RTS, RSI
- Regno Unito - Discovery+, TNT Sports, BBC Sport
- Spagna - HBO Max, Teledeporte