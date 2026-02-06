Come assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali dal vivo e alle esibizioni musicali

HQ

I Giochi Olimpici Invernali iniziano oggi, 6 febbraio, fino al 22 febbraio, e la cerimonia di apertura sarà memorabile, dalle esibizioni musicali di artisti come Mariah Carey e Laura Pausini alle celebrazioni simultanee in diverse sedi, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi Invernali.

Chi si sintonizzerà stasera, alle 20:00 CET, 19:00 GMT, assisterà alle esibizioni dal vivo di Mariah Carey, Laura Pausini, del tenore italiano Andrea Bocelli, del rapper italiano Ghali, così come degli attori Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Si prevede che ci sarà un cast enorme di 1.200 artisti volontari.

La cerimonia di apertura innoverà con l'illuminazione tradizionale e l'estinzione del calderone olimpico, con due calderoni olimpici, uno a Milano, all'Arco della Pace, e un altro nel centro di Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona. La cerimonia principale si terrà allo stadio San Siro, sede di AC Milan e Inter, uno degli ultimi grandi eventi sportivi prima che venga demolito e ricostruito.

Come guardare in diretta la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali

Ecco un elenco dei broadcaster che trasmetteranno i Giochi Olimpici Invernali, inclusa la cerimonia di apertura di venerdì. Nella maggior parte dell'Europa, HBO Max trasmetterà le partite senza costi aggiuntivi, tramite i canali Eurosport. Allo stesso tempo, le emittenti locali dell'Unione Europea di Radiodiffusione trasmetteranno anche i Giochi tramite i rispettivi operatori televisivi pubblici.



France - HBO Max, France TV



Germania - HBO Max, ARD, ZDF



Italia - HBO Max, RAI



Paesi Bassi - HBO Max, NOS



Svizzera - HBO Max, SRF, RTS, RSI



Regno Unito - Discovery+, TNT Sports, BBC Sport



Spagna - HBO Max, Teledeporte

