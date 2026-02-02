Come cambiano le classifiche ATP per Alcaraz, Sinner, Djokovic e la top 10 dopo l'Australian Open.
Aggiornato la top 10 ATP dopo gli Australian Open.
La vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic agli Australian Open ha portato a qualche cambiamento nella top 10 del ranking ATP. Mentre l'ordine dei primi due rimane, Alcaraz aumenta il suo vantaggio a 13.650, aggiungendo 1.600 punti rispetto all'anno scorso, avendo raggiunto i quarti di finale solo agli Australian Open 2025 (perdendo contro Djokovic).
Nel frattempo, Jannik Sinner, campione dello scorso anno, perde 1.200 punti, a 10.300 punti. Sono ancora un mondo sopra gli altri... con Djokovic che torna al numero 3 del mondo, vincendo 500 punti, mentre Zverev scende al quarto posto perdendo 500 punti (era finalista lo scorso anno).
Un altro vincitore è Taylor Fritz, che sale di due posizioni fino al settimo posto mondiale, scambiandosi con il suo connazionale Ben Shelton. Lorenzo Musetti rimane tra i primi 5, ma ora ha 300 punti in più per mettere distanza da Alex de Miñaur.
Classifica ATP al 2 febbraio 2026:
- Carlos Alcaraz - 13.650 punti
- Jannik Sinner - 10.300 punti
- Novak Djokovic - 5280 punti
- Alexander Zverev - 4605
- Lorenzo Musetti - 4405
- Alex de Miñanur - 4080
- Taylor Fritz - 3940
- Felix Auger-Aliassime - 3725
- Ben Shelton - 3600
- Alexander Bublik - 3235