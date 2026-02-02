LIVE
      Come cambiano le classifiche ATP per Alcaraz, Sinner, Djokovic e la top 10 dopo l'Australian Open.

      Aggiornato la top 10 ATP dopo gli Australian Open.

      HQ

      La vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic agli Australian Open ha portato a qualche cambiamento nella top 10 del ranking ATP. Mentre l'ordine dei primi due rimane, Alcaraz aumenta il suo vantaggio a 13.650, aggiungendo 1.600 punti rispetto all'anno scorso, avendo raggiunto i quarti di finale solo agli Australian Open 2025 (perdendo contro Djokovic).

      Nel frattempo, Jannik Sinner, campione dello scorso anno, perde 1.200 punti, a 10.300 punti. Sono ancora un mondo sopra gli altri... con Djokovic che torna al numero 3 del mondo, vincendo 500 punti, mentre Zverev scende al quarto posto perdendo 500 punti (era finalista lo scorso anno).

      Un altro vincitore è Taylor Fritz, che sale di due posizioni fino al settimo posto mondiale, scambiandosi con il suo connazionale Ben Shelton. Lorenzo Musetti rimane tra i primi 5, ma ora ha 300 punti in più per mettere distanza da Alex de Miñaur.

      Classifica ATP al 2 febbraio 2026:


      1. Carlos Alcaraz - 13.650 punti

      2. Jannik Sinner - 10.300 punti

      3. Novak Djokovic - 5280 punti

      4. Alexander Zverev - 4605

      5. Lorenzo Musetti - 4405

      6. Alex de Miñanur - 4080

      7. Taylor Fritz - 3940

      8. Felix Auger-Aliassime - 3725

      9. Ben Shelton - 3600

      10. Alexander Bublik - 3235

