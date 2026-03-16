Come cambia la classifica ATP dopo Indian Wells 2026 per Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...

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Carlos Alcaraz ha iniziato il 2026 nel miglior modo possibile, con il suo primo titolo agli Australian Open, seguito da un altro titolo in Qatar. Tuttavia, la sua sconfitta alle semifinali di Indian Wells contro Daniil Medvedev, e la successiva vittoria di Jannik Sinner, significano che la distanza tra il numero 1 e il secondo al mondo si sta accorciando, con Sinner nella posizione migliore per vincere punti, avendo saltato questa parte della stagione lo scorso anno.



Carlos Alcaraz - 13.550 punti

Jannik Sinner - 11.400 punti

Novak Djokovic - 5.370 punti

Alexander Zverev - 4.905 punti

Lorenzo Musetti - 4.365 punti

Alex de Miñaur - 4.185 punti

Taylor Fritz - 4.170 punti

Felix Auger-Aliassime - 4.000 punti

Ben Shelton - 3.860 punti

Daniil Medvedev - 3.610 punti



Entrambi i giocatori dovrebbero partecipare a tre titoli Masters 1.000 nelle prossime settimane: Miami (18-29 marzo), Monte-Carlo (5-12 aprile) e Madrid (22 aprile-3 maggio). Sinner potrebbe vincere fino a 3.000 punti se vince tutti i tornei, mentre Alcaraz difenderà 10 punti a Miami, 1000 a Monte-Carlo e nessuno a Madrid.

Dopo Indian Wells, ci sono stati altri cambiamenti notevoli nella classifica, incluso il ritorno di Daniil Medvedev nella top 10 (in salita di un posto) dopo aver raggiunto la finale. Il russo, ex numero 1 al mondo, ha giocato uno dei suoi migliori tennis da quando ha vinto gli US Open nel 2021.

Jack Draper e Holger Rune hanno subito forti colpi: il britannico ha perso 12 posizioni dopo non essere riuscito a difendere il titolo lo scorso anno contro il numero 26 del mondo, mentre il danese è sceso di 10 posizioni contro il numero 28 del mondo.