Com'è davvero il CES? Ne parliamo e altro ancora nel primo episodio di The Gamereactor Show del 2026

Ci è voluto un po' più tempo del previsto per rimettere The Gamereactor Show in pieno ritmo per iniziare il nuovo anno, ma a ragione. Il co-conduttore Alex ha trascorso l'ultima settimana a Fabulous Las Vegas, vivendo in prima persona l'epico Consumer Electronics Show. Probabilmente hai già visto gran parte di questa copertura, magari visitando la nostra sottopagina dedicata al CES, ma essendo una delle conferenze più importanti dell'anno, abbiamo dedicato molto tempo anche al podcast.

All'inizio dello show, Alex ci accompagna attraverso l'esperienza CES, esprimendo com'è essere in sede a Las Vegas e passeggiare per gli immensi corridoi, assorbendo lungo il percorso una grande quantità di innovazione tecnologica.

A seguito di ciò, e grazie al grande focus sull'IA al CES, abbiamo una breve chiacchierata su cosa riserva il futuro immediato all'intelligenza artificiale, specialmente nel settore dei videogiochi. E questo prima di parlare di cosa ci aspettiamo dall'industria dei videogiochi nel 2026 nel suo complesso, che si tratti di PlayStation, Xbox, Nintendo, Valve, Grand Theft Auto VI, The Wolf Among Us 2 e altro ancora.

Guarda il 76° episodio dello show qui sotto o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.