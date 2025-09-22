Come è cambiato il Pallone d'Oro negli ultimi anni: calcio mondiale, più categorie, calcio femminile...

HQ

Il Pallone d'Oro esiste dal 1956 (questa sera si celebra la 69esima edizione), ma ha visto i più grandi cambiamenti degli ultimi due decenni. Da un trofeo che premiava solo giocatori uomini nelle competizioni europee, a una celebrazione completa del calcio mondiale, con la parità nelle categorie maschili e femminili raggiunta per la prima volta nel 2025, ecco una breve storia di come si è evoluto il Pallone d'Oro.

Riconoscimento del calcio mondiale, non solo europeo

Per quasi 40 anni, fino al 1995, solo i giocatori europei potevano concorrere al Pallone d'Oro, che, non dimentichiamolo, è stato creato dal quotidiano francese L'Équipe. Tra il 1995 e il 2007, solo i giocatori dei campionati europei erano idonei. Nel 2007 è cambiato per rappresentare i calciatori di tutto il mondo, che giocano ovunque.

Tuttavia, un cambiamento molto recente nel 2022 ha riguardato ancora una volta i giocatori che giocano al di fuori dell'Europa: il premio ha preso in considerazione l'ultima stagione calcistica, anziché l'anno solare. Poiché la premiazione si tiene solitamente a fine settembre, all'inizio delle stagioni calcistiche europee, va a vantaggio della visibilità dei giocatori nei campionati europei.

Ad oggi, l'unico uomo a vincerlo al di fuori dei campionati di calcio europei è Leo Messi nel 2023 (Inter Miami), riconoscendo anche la sua vittoria ai Mondiali. Nel Pallone d'Oro femminile, che si tiene dal 2018, Megan Rapinoe ha vinto nel 2019 per il club americano Reign FC.

Rappresentanza femminile nel Pallone d'Oro

La rappresentanza del calcio femminile al Pallone d'Oro è arrivata molto più tardi. Nel 2018 (due anni dopo i premi FIFA The Best per le donne), il primo Pallone d'Oro Femminile è stato assegnato ad Ada Hegerberg (Norvegia) per il Lione.

Gli anni successivi, le altre categorie maschili hanno aggiunto controparti femminili: il 2025 sarà la prima volta che verranno assegnati il Trofeo Yashin femminile (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller femminile (calciatrice con il punteggio più alto) e il Trofeo Kopa femminile (miglior giocatrice under 21).

Tuttavia, ci sono differenze nel processo di voto: mentre i giornalisti (uno per paese) delle prime 100 nazioni nel ranking FIFA possono votare per i premi maschili, solo i giornalisti dei primi 50 paesi votano per i premi femminili.

Altre categorie

Il 2018, lo stesso anno in cui è stato assegnato il primo Pallone d'Oro femminile, ha visto anche la creazione di altre categorie: Trofeo Kopa per miglior giocatrice under 21 (assegnato anche alle donne nel 2025). Il trofeo Yashin, per il miglior portiere, è stato introdotto nel 2019 per gli uomini (2025 per le donne).

Il trofeo Gerd Muller è stato introdotto per i migliori attaccanti (il maggior numero di gol in un anno solare) nel 2021 per gli uomini, nel 2025 per le donne. Il Club dell'anno è stato introdotto per gli uomini e le donne nel 2023 e l'Allenatore dell'anno per le squadre maschili e femminili è stato introdotto nel 2024.

Infine, il Sócarates Award è stato introdotto nel 2022 per riconoscere il lavoro umanitario di un calciatore in tutto il mondo. Sadio Mané, Vinícius Jr e Jennifer Hermoso hanno vinto i primi tre premi