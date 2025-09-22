Come funziona la procedura di votazione dei Palloni d'Oro e i criteri utilizzati

HQ

Il Pallone d'Oro è il premio individuale più prestigioso che un giocatore di calcio possa aspirare a vincere. E oggi, lunedì 22 settembre, avremo due nuovi ricevitori, e indica che saranno ricevitori nuovi di zecca, sia nelle categorie maschili che femminili.

Il Pallone d'Oro è stato assegnato per la prima volta nel 1956. Giunge ormai alla 69esima edizione, ma la cerimonia è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni, con ora 13 categorie in totale, che scelgono giovani giocatori, allenatori, portieri, capocannonieri...

Nonostante sia qualcosa di così ferocemente discusso tra gli appassionati di calcio, non tutti sanno come funziona il processo di voto. E, bisogna ammetterlo, è un po' insolito, dato che un solo giornalista può votare per ogni paese. A differenza di altri premi, la giuria è relativamente piccola: 100 giornalisti (uno per ogni paese, i migliori 100 paesi nel ranking FIFA) per il premio maschile e 50 giornalisti per il premio femminile.

Ogni giornalista sceglie 10 giocatori, a cui vengono assegnati 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punti. In caso di parità, i giocatori vengono scelti in base al numero di voti per il primo posto (e poi voti per il secondo posto, voti per il terzo posto...).

Criteri: France Football chiede ai giurati di basare i loro voti su tre criteri principali:



Prestazioni individuali, carattere deciso e impressionante



Prestazioni e risultati del team



Classe e fair play



È così che si decidono i vincitori, ma la rosa dei 30 giocatori viene scelta in modo diverso: viene scelta da un team di giornalisti de L'Équipe, i migliori giurati dell'edizione precedente, e Luís Figo (per il premio maschile) e Nadine Kessler (per il premio femminile) in qualità di ambasciatori UEFA.

Quasi tutte le categorie funzionano allo stesso modo, ma con un numero ridotto di giocatori in shortlist e giurati che scelgono meno giocatori (per Club dell'anno, Allenatore dell'anno, Kopa Award per il miglior U21...).

Per il resto, ecco la rosa dei candidati per il Pallone d'Oro 2025:

Pallone d'Oro Femminile 2025



Lucy Bronze (Chelsea, Inghilterra)



Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)



Aitana Bonmatí (Barcellona, Spagna)



Sandy Baltimore (Chelsea, Francia)



Mariona Caldentey (Arsenal, Spagna)



Klara Bühl (Bayern Monaco, Germania)



Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit, Italia)



Steph Catley (Arsenal, Australia)



Melchie Dumornay (Olympique Lione, Francia)



Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)



Emily Fox (Arsenal, Stati Uniti)



Cristiana Girelli (Juventus, Italia)



Esther González (Gotham FC, Spagna)



Caroline Graham Hansen (Barcellona, Norvegia)



Patri Guijarro (Barcellona, Spagna)



Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasile)



Hannah Hampton (Chelsea, Inghilterra)



Pernille Harder (Bayern Monaco, Danimarca)



Lindsey Heaps (Olympique de Lyon, Stati Uniti)



Chloe Kelly (Arsenal, Inghilterra)



Marta (Orlando Pride, Brasile)



Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal, Norvegia)



Ewa Pajor (Barcellona, Polonia)



Clara Mateo (Paris FC, Francia)



Alessia Russo (Arsenal, Inghilterra)



Claudia Pina (Barcellona, Spagna)



Alexia Putellas (Barcellona, Spagna)



Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Spagna)



Caroline Weie (Real Madrid, Scozia)



Leah Williamson (Arsenal, Inghilterra)



Pallone d'Oro Maschile 2025



Ousmane Dembele (PSG, Francia)



Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia)



Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)



Desire Doue (PSG, Francia)



Denzel Dumfries (Inter, Paesi Bassi)



Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)



Erling Haaland (Man City, Norvegia)



Viktor Gyokeres (Arsenal, Svezia)



Achraf Hakimi (PSG, Marocco)



Harry Kane (Bayern Monaco, Inghilterra)



Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)



Robert Lewandowski (Barcellona, Polonia)



Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina)



Lautaro Martinez (Inter, Argentina)



Scott McTominay (Napoli, Scozia)



Kylian Mbappe (Real Madrid, Francia)



Nuno Mendes (PSG, Portogallo)



Joao Neves (PSG, Portogallo)



Pedri (Barcellona, Spagna)



Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra)



Michael Olise (Bayern Monaco, Francia)



Raphinha (Barcellona, Brasile)



Declan Rice (Arsenal, Inghilterra)



Fabian Ruiz (PSG, Spagna)



Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)



Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)



Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)



Florian Wirtz (Liverpool, Germania)



Vitinha (PSG, Portogallo)



Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)



Chi pensi vincerà il Pallone d'Oro quest'anno?