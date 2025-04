Come funzionano i playoff NBA e quali squadre stanno vincendo finora nel 2025 I playoff NBA sono appena iniziati: ecco come si presenta la post season per le 16 squadre rimaste.

HQ I play-off NBA sono attualmente in corso. La post season si svolge tra il 20 e il 21 aprile fino alle finali che iniziano il 5 giugno. Dopo la stagione regolare, le migliori otto squadre di ogni conference (Est e Ovest) accedono ai play-off. Otto squadre rimangono in ogni conference e sono state accoppiate in base alla loro posizione nella stagione regolare (la terza è stata accoppiata con la sesta, la quarta è stata accoppiata con la quinta e la prima e la seconda sono state accoppiate con i vincitori dei play-in). Lo spareggio consiste in una serie di massimo sette partite: la squadra che per prima vince quattro partite raggiunge le semifinali. Prima dell'inizio dei playoff, il torneo di play-in si è svolto tra squadre classificate dal 7° al 10° posto. Sono stati giocati alla fine della scorsa settimana. Nella West Conference, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies hanno superato -questi hanno eliminato i Dallas Mavericks, finalisti dello scorso anno, che hanno perso la loro stella Luka Doncic mesi fa-. A Est, Orlando Magic e Miami Heat hanno raggiunto i playoff. Poi, lo scorso fine settimana, si è svolta la prima partita dei playoff. Si tratta di una serie di partite al meglio delle sette, quindi le squadre dovranno vincere almeno quattro partite. Finora, questi sono i risultati Playoff NBA 2025 Conferenza Occidentale

1. Oklahoma City Thunder contro 8. Memphis Grizzlies ( Grizzlies vince 1-0)



2. Houston Rockets contro 7. Golden State Warriors (I Warriors vincono 1-0)



3. Los Angeles Lakers contro 6. Minnesota Timberwolves (Minnesota vince 1-0)



4. Denver Nuggets contro 5. LA Clippers (Denver vince 1-0)

Conferenza orientale

1. Cleveland Cavaliers contro 8. Miami Heat (Cleveland vince 1-0)



2. Boston Celtics contro 7. Orlando Magic (Boston vince 1-0)



3. New York Knicks contro 6. Detroit Pistons (Knicks vince 1-0)



4. Indiana Pacers contro 5. Milwaukee Bucks (Indiana vince 1-0)

Date dei playoff e delle finali NBA Ci saranno partite tutti i giorni fino a (almeno) martedì 29 aprile. I quattro vincitori di ogni conference seguiranno le semifinali di Conference, poi le finali di Conference e infine le finali NBA. Tutti i turni sono al meglio delle sette partite, comprese le semifinali e le finali. Le semifinali della Conference inizieranno il 5 maggio e termineranno al più tardi il 19 maggio. Le finali di conferenza inizieranno dal 20 maggio al 2 giugno al massimo. Le finali NBA inizieranno dal 5 giugno al 22 giugno al massimo. tookapic / pixabay