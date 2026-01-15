Come guardare il Campionato Europeo Maschile di Pallamano e le prime partite di questa settimana

HQ

Oggi, giovedì 15 gennaio, segna l'inizio del Campionato Europeo Maschile di Pallamano, una competizione che si svolge in Norvegia, Danimarca e Svezia fino al 1° febbraio 2026, con 24 squadre divise in sei gruppi. Questi sono i primi incontri del primo turno:

Giovedì 15 gennaio:





Francia vs. Cechia: 18:00 CET



Spagna vs. Serbia: 18:00 CET



Germania vs. Austria: 20:30 CET



Norvegia vs. Ucraina: 20:30 CET



Venerdì 16 gennaio:





Slovenia vs. Montenegro: 18:00 CET



Islanda vs. Italia: 18:00 CET



Portogallo vs. Romania: 18:00 CET



Danimarca vs. Macedonia del Nord: 20:30 CET



Ungheria vs. Polonia: 20:30 CET



Isole Faroe vs. Svizzera: 20:30 CET



Elenco televisivo dei telecronisti per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026

Questa è una lista dei broadcaster televisivi che trasmetteranno le partite dei Campionati Europei di Pallamano, anche se tieni presente che alcune emittenti locali possono trasmettere solo le partite in cui giocano le squadre locali, fino alle finali.



Danimarca: TV2



Austria: ORF Sport



Ungheria: MTVA



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Portogallo: RTP



Spagna: Teledeporte



Italia: Pallamano TV



Germania: DynMedia, ARD/ZDF



Svezia: Sport Extra/Viaplay



Norvegia: Viaplay



Finlandia: Viaplay



Puoi consultare qui un elenco dettagliato di quali broadcaster trasmetteranno ogni partita particolare. Sei entusiasta per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano questo mese?