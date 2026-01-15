Sport
Come guardare il Campionato Europeo Maschile di Pallamano e le prime partite di questa settimana
Elenco dei broadcaster locali in Europa per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano.
Oggi, giovedì 15 gennaio, segna l'inizio del Campionato Europeo Maschile di Pallamano, una competizione che si svolge in Norvegia, Danimarca e Svezia fino al 1° febbraio 2026, con 24 squadre divise in sei gruppi. Questi sono i primi incontri del primo turno:
Giovedì 15 gennaio:
- Francia vs. Cechia: 18:00 CET
- Spagna vs. Serbia: 18:00 CET
- Germania vs. Austria: 20:30 CET
- Norvegia vs. Ucraina: 20:30 CET
Venerdì 16 gennaio:
- Slovenia vs. Montenegro: 18:00 CET
- Islanda vs. Italia: 18:00 CET
- Portogallo vs. Romania: 18:00 CET
- Danimarca vs. Macedonia del Nord: 20:30 CET
- Ungheria vs. Polonia: 20:30 CET
- Isole Faroe vs. Svizzera: 20:30 CET
Elenco televisivo dei telecronisti per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026
Questa è una lista dei broadcaster televisivi che trasmetteranno le partite dei Campionati Europei di Pallamano, anche se tieni presente che alcune emittenti locali possono trasmettere solo le partite in cui giocano le squadre locali, fino alle finali.
- Danimarca: TV2
- Austria: ORF Sport
- Ungheria: MTVA
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Portogallo: RTP
- Spagna: Teledeporte
- Italia: Pallamano TV
- Germania: DynMedia, ARD/ZDF
- Svezia: Sport Extra/Viaplay
- Norvegia: Viaplay
- Finlandia: Viaplay
Puoi consultare qui un elenco dettagliato di quali broadcaster trasmetteranno ogni partita particolare. Sei entusiasta per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano questo mese?