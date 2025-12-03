Come guardare il finale di stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi e i tempi per le qualifiche, Gran Premio

HQ

È il momento della verità: la Formula 1 finisce questa stagione e, per la prima volta da molto tempo, abbiamo tre piloti con reali possibilità di conquistare il titolo. Certo, Lando Norris ha un chiaro vantaggio, ma se ricordiamo che nelle ultime gare Verstappen è passato dall'essere a oltre 100 punti dal leader Oscar Piastri a essere ora solo 12 punti dal nuovo leader Lando Norris, può succedere di tutto...

Il finale della stagione sarà il circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, una buona notizia per Norris, visto che ha vinto qui lo scorso anno. Tuttavia, Verstappen ha vinto ad Abu Dhabi tra il 2020 e il 2023. Per Norris, un piazzamento tra i primi 3 indipendentemente da ciò che faranno Verstappen o Piastri sarebbe sufficiente per conquistare il titolo... ma lo scorso weekend in Qatar si è classificato quinto, con Verstappen al primo posto: lo stesso risultato qui avrebbe fatto dell'olandese campione.

Se non vuoi perderti nemmeno un secondo dell'azione, ecco tutti gli orari per le prove, le qualifiche e il Gran Premio di domenica 7 dicembre:

Tempi per il Gran Premio di Abu Dhabi

Venerdì 5 dicembre:



Prove libere 1: 10:30 CET, 9:30 GMT



Prove libere 2: 14:30 CET, 13:00 GMT



Sabato 6 dicembre:



Prove libere 3: 11:30 CET, 10:30 GMT



Qualifiche Gran Premio: 15:00 CET, 14:00 GMT



Domenica 7 dicembre:



Gran Premio: 14:00 CET, 13:00 GMT



Come guardare in diretta il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi

Ecco un elenco dei broadcaster di Formula 1 nei mercati europei:



Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports/Channel 4



Guarderai il finale di stagione di Formula 1 questo weekend?