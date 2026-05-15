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Come guardare il GP di Catalogna in MotoGP e i tempi per qualifiche, gare sprint e Gran Premio

Tempi per le gare Moto2, Moto3 e MotoGP nel GP di Catalogna dal 15 al 17 maggio.

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Il circuito di Montmeló, una delle gare più iconiche della stagione MotoGP, è la stella del Gran Premio di questa settimana, in cui Jorge Martín cercherà di superare Marco Bezzecchi, dopo aver quasi recuperato la sua doppietta vittoria la scorsa settimana a Le Mans.

Bezzecchi (128 punti) e Martín (127 punti) guidano con i due migliori corridori molto indietro (Fabio Di Giannantonio, 84 punti, e Pedro Acosta, 83).

Se volete guardare il MotoGP dal vivo questo weekend in Spagna, siete fortunati, perché proprio come per il GP di Spagna a Jerez il mese scorso, il GP di Catalogna sarà trasmesso gratuitamente su Telecinco, oltre che sul consueto canale DAZN.

GP di Catalogha: tempi per le qualifiche, la gara sprint e il Gran Premio:

Venerdì 15 maggio


  • MotoGP: Prove libere 1 - 10:45-11:30

  • MotoGP: Prove - 15:00-16:00

Sabato 16 maggio


  • Allenamenti Liberi MotoGP 2 - 10:10-10:40

  • Qualifiche MotoGP 1 - 10:50-11:05

  • Qualifiche MotoGP 2 - 11:15-11:30

  • Qualifiche Moto3 1 - 12:45-13:00

  • Qualifiche Moto3 2 - 13:10-13:25

  • Qualifiche Moto2 1 - 13:40-13:55

  • Qualifiche Moto2 2 - 14:05-14:20

  • MotoGP Tissot Sprint (12 giri) - 15:00

Domenica 17 maggio


  • Riscaldamento MotoGP - 09:40-09:50

  • Gara Moto3 (18 giri) - 11:00

  • Gara Moto2 (21 giri) - 12:15

  • Gran Premio MotoGP (24 giri) - 14:00

In altri paesi, questi sono i canali dove potrai guardare il GP di Catalogha:


  • Austria: Sky, Servus TV

  • Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena

  • Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport

  • Belgio: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Croazia: Sportklub

  • Cipro: Cyta Vision

  • Cechia: Nova Sport6

  • Danimarca: 3 sport

  • Finlandia: Viaplay

  • Francia: Canal+

  • Germania: Sky, Red Bull, DF1

  • Grecia: Cosmote TV

  • Ungheria: 4 Arena

  • Italia: Sky, Canala 8

  • Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS

  • Norvegia: Sport3

  • Polonia: Polsat Sport

  • Portogallo: Sport TV

  • Romania: Prima Sport 3

  • Spagna: DAZN, Telecinco

  • Svezia: Sport Motor

  • Regno Unito: TNT Sports

Dopo il GP di Catalogna arriva una pausa di due settimane prima del Gran Premio d'Italia a Mugello il 29-31 maggio, seguita immediatamente dal GP d'Ungheria a Balaton il 5-7 giugno.

Come guardare il GP di Catalogna in MotoGP e i tempi per qualifiche, gare sprint e Gran Premio

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