Come guardare il GP di Catalogna in MotoGP e i tempi per qualifiche, gare sprint e Gran Premio Tempi per le gare Moto2, Moto3 e MotoGP nel GP di Catalogna dal 15 al 17 maggio.

HQ Il circuito di Montmeló, una delle gare più iconiche della stagione MotoGP, è la stella del Gran Premio di questa settimana, in cui Jorge Martín cercherà di superare Marco Bezzecchi, dopo aver quasi recuperato la sua doppietta vittoria la scorsa settimana a Le Mans. Bezzecchi (128 punti) e Martín (127 punti) guidano con i due migliori corridori molto indietro (Fabio Di Giannantonio, 84 punti, e Pedro Acosta, 83). Se volete guardare il MotoGP dal vivo questo weekend in Spagna, siete fortunati, perché proprio come per il GP di Spagna a Jerez il mese scorso, il GP di Catalogna sarà trasmesso gratuitamente su Telecinco, oltre che sul consueto canale DAZN. GP di Catalogha: tempi per le qualifiche, la gara sprint e il Gran Premio: Venerdì 15 maggio

MotoGP: Prove libere 1 - 10:45-11:30



MotoGP: Prove - 15:00-16:00

Sabato 16 maggio

Allenamenti Liberi MotoGP 2 - 10:10-10:40



Qualifiche MotoGP 1 - 10:50-11:05



Qualifiche MotoGP 2 - 11:15-11:30



Qualifiche Moto3 1 - 12:45-13:00



Qualifiche Moto3 2 - 13:10-13:25



Qualifiche Moto2 1 - 13:40-13:55



Qualifiche Moto2 2 - 14:05-14:20



MotoGP Tissot Sprint (12 giri) - 15:00

Domenica 17 maggio

Riscaldamento MotoGP - 09:40-09:50



Gara Moto3 (18 giri) - 11:00



Gara Moto2 (21 giri) - 12:15



Gran Premio MotoGP (24 giri) - 14:00

In altri paesi, questi sono i canali dove potrai guardare il GP di Catalogha:

Austria: Sky, Servus TV



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena



Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: Sportklub



Cipro: Cyta Vision



Cechia: Nova Sport6



Danimarca: 3 sport



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, Red Bull, DF1



Grecia: Cosmote TV



Ungheria: 4 Arena



Italia: Sky, Canala 8



Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS



Norvegia: Sport3



Polonia: Polsat Sport



Portogallo: Sport TV



Romania: Prima Sport 3



Spagna: DAZN, Telecinco



Svezia: Sport Motor



Regno Unito: TNT Sports

Dopo il GP di Catalogna arriva una pausa di due settimane prima del Gran Premio d'Italia a Mugello il 29-31 maggio, seguita immediatamente dal GP d'Ungheria a Balaton il 5-7 giugno.