Come guardare il GP di Catalogna in MotoGP e i tempi per qualifiche, gare sprint e Gran Premio
Tempi per le gare Moto2, Moto3 e MotoGP nel GP di Catalogna dal 15 al 17 maggio.
Il circuito di Montmeló, una delle gare più iconiche della stagione MotoGP, è la stella del Gran Premio di questa settimana, in cui Jorge Martín cercherà di superare Marco Bezzecchi, dopo aver quasi recuperato la sua doppietta vittoria la scorsa settimana a Le Mans.
Bezzecchi (128 punti) e Martín (127 punti) guidano con i due migliori corridori molto indietro (Fabio Di Giannantonio, 84 punti, e Pedro Acosta, 83).
Se volete guardare il MotoGP dal vivo questo weekend in Spagna, siete fortunati, perché proprio come per il GP di Spagna a Jerez il mese scorso, il GP di Catalogna sarà trasmesso gratuitamente su Telecinco, oltre che sul consueto canale DAZN.
GP di Catalogha: tempi per le qualifiche, la gara sprint e il Gran Premio:
Venerdì 15 maggio
- MotoGP: Prove libere 1 - 10:45-11:30
- MotoGP: Prove - 15:00-16:00
Sabato 16 maggio
- Allenamenti Liberi MotoGP 2 - 10:10-10:40
- Qualifiche MotoGP 1 - 10:50-11:05
- Qualifiche MotoGP 2 - 11:15-11:30
- Qualifiche Moto3 1 - 12:45-13:00
- Qualifiche Moto3 2 - 13:10-13:25
- Qualifiche Moto2 1 - 13:40-13:55
- Qualifiche Moto2 2 - 14:05-14:20
- MotoGP Tissot Sprint (12 giri) - 15:00
Domenica 17 maggio
- Riscaldamento MotoGP - 09:40-09:50
- Gara Moto3 (18 giri) - 11:00
- Gara Moto2 (21 giri) - 12:15
- Gran Premio MotoGP (24 giri) - 14:00
In altri paesi, questi sono i canali dove potrai guardare il GP di Catalogha:
- Austria: Sky, Servus TV
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena
- Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: Cyta Vision
- Cechia: Nova Sport6
- Danimarca: 3 sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, Red Bull, DF1
- Grecia: Cosmote TV
- Ungheria: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS
- Norvegia: Sport3
- Polonia: Polsat Sport
- Portogallo: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spagna: DAZN, Telecinco
- Svezia: Sport Motor
- Regno Unito: TNT Sports
Dopo il GP di Catalogna arriva una pausa di due settimane prima del Gran Premio d'Italia a Mugello il 29-31 maggio, seguita immediatamente dal GP d'Ungheria a Balaton il 5-7 giugno.