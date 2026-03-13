Come guardare il GP di Cina in Formula 1: tempi per la gara sprint e il Gran Premio

HQ

La stagione di Formula 1 prosegue una settimana dopo l'apertura in Australia con il Gran Premio di Cina al Circuito Internazionale di Shanghai, un'altra occasione per vedere come si comporteranno le nuove vetture, ora con due gare, essendo il primo GP con una gara sprint sabato e la gara principale domenica.

Tempi del Gran Premio di Cina F1 (CET e GMT/UK)

Questo Gran Premio di Cina sarà un po' più comodo rispetto al GP australiano della scorsa settimana, con il Gran Premio di domenica che inizierà alle 8:00 CET e alle 7:00 GMT di domenica. Ancora presto, ma meglio della gara Sprint, che si terrà sabato alle 4 del mattino in ora europea, alle 3 del mattino in ora britannica...



Gara Sprint — Sab 14 Mar: 04:00 CET, 03:00 GMT



Qualifiche — Sab 14 Mar: 08:00 CET, 07:00 GMT



Gran Premio — Dom 15 Mar: 08:00 CET, 07:00 GMT



Dopo il Gran Premio d'Australia, George Russell è in testa, ottenendo i 25 punti della prima vittoria, con Kimi Antonelli secondo e Charles Leclerc e Lewis Hamilton terzi e quarti. Il dominio di Mercedes e Ferrari, e con il campione in carica Lando Norris quinto con dieci punti.