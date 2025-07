Come guardare l'evento MotoGP in Germania in diretta questo fine settimana

HQ

I piloti della MotoGP non si riposano a luglio, con due Gran Premi consecutivi nel weekend dell'11-13 luglio e nel weekend del 18-20 luglio. In primo luogo, abbiamo il Gran Premio di Germania, che si svolge al Sachsenring, a Hohenstein-Ernstthal, Sassonia, Germania, utilizzato principalmente per le gare motociclistiche.

Questo è senza dubbio uno dei migliori circuiti di Marc Márquez, avendo vinto in MotoGP undici volte tra il 2010 e il 2021, più di qualsiasi altro circuito. Lo spagnolo è l'unico leader del campionato, con 307 punti, con un distacco lungo sul fratello Álex Márquez e sul compagno di squadra Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Riuscirà a ottenere la sua 12esima vittoria questo fine settimana? Ecco come puoi guardare il GP di Germania in diretta questo fine settimana.

Il fine settimana successivo, il GP della Repubblica Ceca si svolgerà a Brno, tra il 18 e il 20 luglio. Dopodiché, quasi un mese prima della stagione torna al Red Bull Ring in Austria il 17 agosto.

Tempi del GP di Germania in MotoGP, Moto2 e Moto3

Sabato 12 luglio



9:50 BST, 10:50 CEST: Qualifiche MotoGP 1



10:15 BST, 11:15 CEST: Qualifiche MotoGP 2



11:50 BST, 12:50 CEST: Qualifiche 1 di Moto 3



12:15 BST, 13:15 CEST: Gara 3 Qualifiche 2



12:45 BST, 13:45 CEST: Gara 2 Qualifiche 1



13:10 BST, 14:10 CEST: Qualifiche 2 Moto 2



14:00 BST, 15:00 CEST: Moto GP Sprint (15 giri)



Domenica 13 luglio



10:00 BST, 11:00 CEST: Gara Moto3 (23 giri)



11:15 BST, 12:15 CEST: Gara Moto2 (11 giri)



13:00 BST, 14:00 CEST: Gran Premio di MotoGP (30 giri)



Come guardare la MotoGP in diretta

Il GP di Germania può essere visto in una varietà di canali a seconda della contea. In Germania, puoi vederlo su Sky, Red Bull TV e DF1. Nel Regno Unito, puoi vederlo su TNT Sports e Quest. In Spagna, è solo attraverso il canale a pagamento DAZN.

Puoi leggere l'elenco completo qui.