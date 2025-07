Come guardare il Gran Premio d'Ungheria, l'ultima gara di Formula 1 prima della pausa estiva Chi porterà a casa il maggior numero di punti prima dell'inizio della seconda metà della stagione a fine agosto?

HQ La Formula 1 giunge presto alla pausa estiva, ma prima il 14° Gran Premio della stagione si svolge all'Hungaroring, nella 40° edizione del GP d'Ungheria, una delle date fisse in ogni calendario di F1 dal 1986 (si è svolta anche nell'anno della pandemia), e uno dei tracciati più stretti, forse secondo dietro a Monaco come circuito dove i sorpassi sono più duri nelle 14 curve e nei 4.381 metri di tracciato. Il Gran Premio dell'Hungaroring di Mogyoród, a 30 km da Budapest, non prevede gare sprint, ma date le sue peculiarità, ottenere una buona posizione di grip in qualifica è più importante che mai. Sarà interessante vedere cosa succederà quest'anno, visto che l'anno scorso abbiamo già avuto un episodio di rivalità tra i compagni di squadra della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris... Orari del Gran Premio d'Ungheria di F1

Prove libere 1: venerdì 1 agosto alle 12:30 BST e 13:30 CEST



FP2: venerdì 1 agosto alle 16:00 BST e 17:00 CEST



FP3: sabato 2 agosto, alle 11:30 BST e 12:30 CEST



Qualifiche: sabato 2 agosto alle 15:00 BST e 16:00 CEST



Gara (44 giri): domenica 3 agosto alle 14:00 BST, 15:00 CEST

Dopo la gara in Ungheria, i piloti si riposeranno un po' prima di tornare alla fine del mese del GP d'Olanda, il 31 agosto. La seconda metà della stagione avrà dieci Gran Premi, che si concluderanno il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Come guardare la stagione di Formula 1 2025 in diretta Ora che conosci gli orari per guardare il GP d'Ungheria in diretta questo fine settimana, ecco un elenco delle emittenti ufficiali della stagione di Formula 1 nel 2025.

Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4

Kurka Geza Corey / Shutterstock