Come guardare il turno principale del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 dal 22 al 28 gennaio

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 ha completato il turno preliminare, che ha eliminato metà delle 24 squadre partecipanti all'edizione. Da oggi, giovedì 22 gennaio, al 28 gennaio, si svolge il Main Round.
A differenza delle altre competizioni, questa è una mini-lega, con due gruppi da sei squadre: dopo quattro partite, le migliori due accedono alle semifinali, le terze si affrontano direttamente in una partita per il quinto posto e le ultime tre vengono eliminate.
Turno principale: Gruppo I (Herning)
- Germania vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spagna vs Norvegia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Francia vs Danimarca: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Francia vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spagna vs Danimarca: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Germania vs Norvegia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Portogallo vs Norvegia: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spagna vs Francia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Germania vs Danimarca: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Spagna vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Germania vs Francia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Danimarca vs Norvegia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Islanda vs Croazia: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Svizzera vs Ungheria: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Slovenia vs Svezia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Slovenia vs Ungheria: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Islanda vs Svezia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Svizzera vs Croazia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Svizzera vs Islanda: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Slovenia vs Croazia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Svezia vs Ungheria: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Slovenia vs Islanda: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Croazia vs Ungheria: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Svizzera vs Svezia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Danimarca: TV2
- Austria: ORF Sport
- Ungheria: MTVA
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Portogallo: RTP
- Spagna: Teledeporte
- Italia: Pallamano TV
- Germania: DynMedia, ARD/ZDF
- Svezia: Sport Extra/Viaplay
- Norvegia: Viaplay
- Finlandia: Viaplay
Giovedì 22 gennaio 2026
Sabato, 24 gennaio 2026
Lunedì, 26 gennaio 2026
Mercoledì 28 gennaio 2026
Turno principale: Gruppo II (Malmö)
Venerdì, 23 gennaio 2026
Domenica, 25 gennaio 2026
Martedì 27 gennaio 2026
Mercoledì 28 gennaio 2026
Le semifinali si svolgeranno il 30 gennaio e la finale per il terzo posto il 1° febbraio.
