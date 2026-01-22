Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Come guardare il turno principale del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 dal 22 al 28 gennaio

Orari e date di tutte le prossime partite del Campionato Europeo di Pallamano Maschile

HQ

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 ha completato il turno preliminare, che ha eliminato metà delle 24 squadre partecipanti all'edizione. Da oggi, giovedì 22 gennaio, al 28 gennaio, si svolge il Main Round.

A differenza delle altre competizioni, questa è una mini-lega, con due gruppi da sei squadre: dopo quattro partite, le migliori due accedono alle semifinali, le terze si affrontano direttamente in una partita per il quinto posto e le ultime tre vengono eliminate.

Turno principale: Gruppo I (Herning)


    Giovedì 22 gennaio 2026



    • Germania vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spagna vs Norvegia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Francia vs Danimarca: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Sabato, 24 gennaio 2026



    • Francia vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spagna vs Danimarca: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Germania vs Norvegia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Lunedì, 26 gennaio 2026



    • Portogallo vs Norvegia: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spagna vs Francia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Germania vs Danimarca: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Mercoledì 28 gennaio 2026



    • Spagna vs Portogallo: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Germania vs Francia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Danimarca vs Norvegia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Turno principale: Gruppo II (Malmö)

    Venerdì, 23 gennaio 2026



    • Islanda vs Croazia: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Svizzera vs Ungheria: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Slovenia vs Svezia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Domenica, 25 gennaio 2026



    • Slovenia vs Ungheria: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Islanda vs Svezia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Svizzera vs Croazia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Martedì 27 gennaio 2026



    • Svizzera vs Islanda: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Slovenia vs Croazia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Svezia vs Ungheria: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Mercoledì 28 gennaio 2026



    • Slovenia vs Islanda: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Croazia vs Ungheria: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Svizzera vs Svezia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Le semifinali si svolgeranno il 30 gennaio e la finale per il terzo posto il 1° febbraio.

    Come guardare il turno principale del Campionato Maschile di Pallamano EHF

    Se sei interessato al Campionato Maschile di Pallamano EHF, ecco un elenco dei canali dove puoi seguire la competizione in diretta:


    • Danimarca: TV2

    • Austria: ORF Sport

    • Ungheria: MTVA

    • Paesi Bassi: Ziggo Sport

    • Portogallo: RTP

    • Spagna: Teledeporte

    • Italia: Pallamano TV

    • Germania: DynMedia, ARD/ZDF

    • Svezia: Sport Extra/Viaplay

    • Norvegia: Viaplay

    • Finlandia: Viaplay

    Qui hai una lista più dettagliata di quali broadcaster trasmetteranno ogni partita particolare. Seguirai la squadra della tua nazione al Campionato Europeo di Pallamano Maschile?

    Come guardare il turno principale del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 dal 22 al 28 gennaio
    Bogac Erkan / Shutterstock

This post is tagged as:

Sportpallamano


Caricamento del prossimo contenuto