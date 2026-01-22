Come guardare il turno principale del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 dal 22 al 28 gennaio

HQ

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 ha completato il turno preliminare, che ha eliminato metà delle 24 squadre partecipanti all'edizione. Da oggi, giovedì 22 gennaio, al 28 gennaio, si svolge il Main Round.

A differenza delle altre competizioni, questa è una mini-lega, con due gruppi da sei squadre: dopo quattro partite, le migliori due accedono alle semifinali, le terze si affrontano direttamente in una partita per il quinto posto e le ultime tre vengono eliminate.

Turno principale: Gruppo I (Herning)