Come guardare in diretta i Campionati mondiali di atletica leggera indoor 2025 questo fine settimana I Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2025 in Cina, ritardati di cinque anni a causa del Covid, si svolgono finalmente questo fine settimana.

HQ Due settimane dopo i Campionati europei di atletica leggera indoor nei Paesi Bassi, i Campionati mondiali di atletica leggera indoor 2025 si svolgeranno a Nanchino, in Cina, questo fine settimana. Questa competizione, che di solito si tiene ogni due anni per alternarsi ai Campionati all'aperto, è in realtà l'edizione 2020, che è stata rinviata due volte a causa del Covid-19. Il campionato si svolgerà da venerdì 21 marzo a domenica 23 marzo, con la presenza di atleti famosi come il corridore norvegese Jakob Ingebrigtsen, l'ostacolista americano Grant Holloway, il saltatore con l'asta svedese Mondo Duplantis, la lanciatrice di peso canadese Sarah Mitton, il saltatore triplo cubano Lázaro Martínez o la saltatrice tripla spagnola Ana Peleteiro. Come guardare i Campionati mondiali di atletica leggera indoor 2025 I Campionati mondiali di atletica leggera indoor 2025 saranno trasmessi sul sito web di World Athletics. La visione è gratuita, salvo alcune restrizioni geografiche che potrebbero essere applicate ad alcuni territori. Devi registrarti per guardarlo, ma alcuni eventi saranno trasmessi sulle TV nazionali in alcuni paesi (puoi inserire il tuo paese e il sito ti dirà dove puoi guardare quegli eventi). kovop - shutterstock