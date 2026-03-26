Come guardare in diretta le qualificazioni ai Mondiali per gli Europei dal 26 al 31 marzo
Ecco un elenco dei telecronisti per le qualificazioni europee ai Mondiali di questa settimana.
L'ultima fase delle qualificazioni ai Mondiali inizia oggi giovedì 26 marzo, con partite chiave per Italia, Danimarca, Svezia, Polonia e Turchia. In totale, 16 squadre giocheranno stasera, e 8 saranno eliminate. Il 31 marzo ne rimarranno solo 4, occupando gli ultimi quattro posti disponibili per la Coppa del Mondo di giugno.
Delle 16 squadre partecipanti, 12 sono arrivate seconde nel precedente processo di qualificazione: Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca. Quattro sono stati aggiunti a causa dei migliori risultati ottenuti nella precedente edizione della UEFA Nations League: Romania, Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.
- Italia vs. Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Galles vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Ucraina vs. Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polonia vs. Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Turchia vs. Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Slovacchia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Danimarca vs. Macedonia del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Repubblica Ceca vs. Irlanda: 20:45 CET, 19:45 GMT
Allo stesso tempo, i play-off interconfederazioni decideranno gli altri due posti rimanenti nella competizione FIFA di quest'estate, anch'essa giocata il 26 e 31 marzo:
- Bolivia vs. Suriname: 23:00 CET, 22:00 GMT
- Nuova Caledonia vs. Giamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (di venerdì)
Come guardare le qualificazioni europee 26-31 marzo
La UEFA trasmetterà tutte queste partite su vari canali in tutto il continente. Non tutte le partite possono essere disponibili in tutti i paesi, ma troverai una selezione di partite tramite abbonamento premium su UEFA. TV.
Inoltre, questi sono i broadcaster in Europa che trasmetteranno le qualificazioni ai Mondiali in Europa:
- Belgio: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio
- Bosnia ed Erzegovina: BHRT, Arena Sport
- Bulgaria: BNT, gong.bg
- Croazia: gol
- Cipro: CyBC, Cytavision
- Cechia: CT Sport, Sport1 TV
- Danimarca: TV2 PLAY
- Estonia: ERR
- Finlandia: MTV Katsomo, Yle Areena
- Francia: lequipe.fr, TF1+
- Georgia: Channel1, Silk TV (Silknet)
- Germania: ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio in diretta
- Grecia: alphatv, NOVA Grecia
- Ungheria: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+
- Islanda: Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2
- Italia: RAI PLAY, Sky Sport
- Paesi Bassi: NOS, Ziggo Sport
- Norvegia: TV 2 Play
- Polonia: Polsat Box Go, TVP Sport
- Portogallo: RTP Portugal, Sport TV Portugal
- Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Virgin Media Irlanda
- Romania: Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport
- Serbia: Arena Sport, RTS Serbia
- Slovacchia: STVR Sport, Sport1 TV
- Slovenia: Sportklub
- Spagna: RTVE PLAY, UEFA.tv
- Svezia: Viaplay
- Svizzera: RSI, RTS, SRF, DAZN
- Turchia: EXXEN, S Sport TV
- Ucraina: Megogo
- Regno Unito: BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK