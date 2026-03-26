Come guardare in diretta le qualificazioni ai Mondiali per gli Europei dal 26 al 31 marzo

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L'ultima fase delle qualificazioni ai Mondiali inizia oggi giovedì 26 marzo, con partite chiave per Italia, Danimarca, Svezia, Polonia e Turchia. In totale, 16 squadre giocheranno stasera, e 8 saranno eliminate. Il 31 marzo ne rimarranno solo 4, occupando gli ultimi quattro posti disponibili per la Coppa del Mondo di giugno.

Delle 16 squadre partecipanti, 12 sono arrivate seconde nel precedente processo di qualificazione: Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca. Quattro sono stati aggiunti a causa dei migliori risultati ottenuti nella precedente edizione della UEFA Nations League: Romania, Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.



Italia vs. Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT



Galles vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT



Ucraina vs. Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polonia vs. Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Turchia vs. Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT



Slovacchia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danimarca vs. Macedonia del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT



Repubblica Ceca vs. Irlanda: 20:45 CET, 19:45 GMT



Allo stesso tempo, i play-off interconfederazioni decideranno gli altri due posti rimanenti nella competizione FIFA di quest'estate, anch'essa giocata il 26 e 31 marzo:



Bolivia vs. Suriname: 23:00 CET, 22:00 GMT



Nuova Caledonia vs. Giamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (di venerdì)



Come guardare le qualificazioni europee 26-31 marzo

La UEFA trasmetterà tutte queste partite su vari canali in tutto il continente. Non tutte le partite possono essere disponibili in tutti i paesi, ma troverai una selezione di partite tramite abbonamento premium su UEFA. TV.

Inoltre, questi sono i broadcaster in Europa che trasmetteranno le qualificazioni ai Mondiali in Europa:



Belgio: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio



Bosnia ed Erzegovina: BHRT, Arena Sport



Bulgaria: BNT, gong.bg



Croazia: gol



Cipro: CyBC, Cytavision



Cechia: CT Sport, Sport1 TV



Danimarca: TV2 PLAY



Estonia: ERR



Finlandia: MTV Katsomo, Yle Areena



Francia: lequipe.fr, TF1+



Georgia: Channel1, Silk TV (Silknet)



Germania: ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio in diretta



Grecia: alphatv, NOVA Grecia



Ungheria: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+



Islanda: Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2



Italia: RAI PLAY, Sky Sport



Paesi Bassi: NOS, Ziggo Sport



Norvegia: TV 2 Play



Polonia: Polsat Box Go, TVP Sport



Portogallo: RTP Portugal, Sport TV Portugal



Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Virgin Media Irlanda



Romania: Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport



Serbia: Arena Sport, RTS Serbia



Slovacchia: STVR Sport, Sport1 TV



Slovenia: Sportklub



Spagna: RTVE PLAY, UEFA.tv



Svezia: Viaplay



Svizzera: RSI, RTS, SRF, DAZN



Turchia: EXXEN, S Sport TV



Ucraina: Megogo



Regno Unito: BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK

