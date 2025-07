Come guardare Jannik Sinner vs. Novak Djokovic a Wimbledon, Nole sarà in forma per la semifinale? Il serbo ha subito una caduta "imbarazzante" durante la partita di mercoledì e ha annullato l'allenamento di giovedì.

HQ Le semifinali del singolare maschile di Wimbledon si svolgeranno oggi, venerdì 11 luglio, con una ripetizione della semifinale del Roland Garros di un mese fa: il numero 1 del mondo Jannik Sinner contro il sette volte campione di Wimbledon Novak Djokovic. Una partita che inizia oggi alle 15:10 BST, 16:10 CEST, con grande attesa, ma anche seri dubbi. Novak Djokovic, vincitore nel 2022, finalista nel 2023 e nel 2024, quest'anno avrà difficoltà a raggiungere la finale. Jannik Sinner sembra essersi completamente ripreso dalla caduta e dal colpo al gomito che gli ha quasi causato l'eliminazione... fino a quando non è stato salvato dalla campana a causa dell'infortunio di Grigor Dimitrov. Nel frattempo, Djokovic ha subito una "brutta caduta" al termine della sua vittoria contro Flavio Cobolli. Gli bastavano due punti per finire con un 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4, ma è scivolato sull'erba ed è caduto. Gli ci sono voluti alcuni istanti per riprendersi e finire la partita. "Succede sull'erba. Ne ho avuti parecchi nel corso della mia carriera sull'erba", ha detto. Il giorno seguente ha annullato l'allenamento e ora ci sono dubbi sul fatto che sarà al 100% in forma per la partita di oggi, anche se al momento tutto rimane pronto per la partita che si svolgerà questo pomeriggio. Come guardare Wimbledon 2025 Di seguito è riportato un elenco di emittenti in Europa dove è possibile guardare la partita Djokovic vs Sinner, e naturalmente l'altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che inizia prima, alle 13:30 BST, 14:30 CEST.

Belgio: Eurosport e HBO Max in streaming



Bosnia Erzegovina SPORT KLUB



Croazia: SPORT KLUB



Repubblica Ceca: Eurosport via Max Streaming



Danimarca: DR



Finlandia: Eurosport via Max Streaming



Francia: beIN Sports France



Georgia: S Sport / S Sport Plus, Setanta Sports



Germania Prime Video



Grecia: Novasports Prime e Novasports6



Ungheria Eurosport tramite Max Streaming



Islanda: Eurosport via Max Streaming



Irlanda: Sport di prim'ordine



Svizzera italiana: Sky Sport



Italia: Sky Sport



Paesi Bassi: Eurosport e HBO Max in streaming



Norvegia: Eurosport via Max Streaming



Polonia: Telewizja Polsat



Portogallo: SportTV



Spagna: MOVISTAR PLUS+



Svezia: Eurosport via Max Streaming



Regno Unito: BBC, TNT Sports e discovery+