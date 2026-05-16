Come guardare la 24 Ore del Nürburgring con Max Verstappen, dal sabato alla domenica

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La prestigiosa gara di endurance 24 Ore del Nürburgring inizia questo sabato, 16 maggio, con la più grande edizione degli ultimi dieci anni, 161 iscrizioni in 23 classi, con GT3, GT4, turismo e ancora più tipi di auto da corsa, che corrono per 24 ore intorno al circuito Nordschleife del Nürburgring di 25 chilometri, noto come l'"Inferno Verde" per le condizioni impegnative (il mese scorso, ci fu un incidente mortale durante le qualifiche.

Tra i partecipanti di quest'anno troviamo il pilota di F1 Max Verstappen, che ha attirato un pubblico globale più ampio alla gara, che si tiene ogni anno dal 1970. In effetti, alcuni credono che Verstappen possa porre fine alla sua carriera in F1 prima o poi per concentrarsi su gare come questa... La sua squadra, una Mercedes sponsorizzata dalla Red Bull e Windward Racing con una Mercedes-AMG GT3 con il numero #3, parte quarta in griglia, mentre Verstappen correrà con Lucas Auer, Jules Gouno e Dani Juncadella, che ha realizzato il miglior tempo in 8 minuti e 12,005 secondi.

Come guardare le 24 Ore del Nürburgring

La 24 Ore del Nürburgring inizierà alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST di sabato. Naturalmente, termina alle 15:00 CEST di domenica 17 maggio. Il giro di formazione inizierà alle 14:40 CEST, 13:40 BST.

Puoi guardarlo su YouTube qui:

La gara sarà trasmessa anche in tedesco in questa diretta streaming.